Христо Грозев: Лубянка послала письмо о здоровье Путина всем региональным шефам ФСБ 3 8.05.2022, 22:25

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Окружение главы Кремля считает, что у него проблемы со здоровьем.

Болен ли Путин? На этот вопрос в интервью Дмитрию Гордону ответил журналист, главный расследователь Bellingcat Христо Грозев:

– Без данных не могу говорить. Но знаем, что олигархи, очень близкие к нему, так утверждают. Знаем, что Лубянка послала циркулярное письмо где-то месяц назад всем региональным шефам ФСБ, что "если вы услышите, что у него очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы на это не обращали внимания". И они тогда все подумали, что это значит именно с точностью до наоборот. Так что здесь я к тому, что даже не важно, умирает ли он или тяжело болен. Здесь важно, что рядом с ним так думают. А это меняет формулу. Это является фактором вообще при принятии решений: насколько лояльны ему люди могут себе позволить быть.

Поэтому, может быть, я слишком оптимистически спорил с другими людьми, которые так это рассчитывают, но я думаю, что именно фактор того, что люди рядом с ним считают, что у него не все в порядке со здоровьем, – этот фактор уменьшает риск, что примут его приказы убивать, там, еще других оппозиционеров. Как раньше они принимали же заказы убивать, травить. Сейчас вряд ли кто-то примет такой приказ. По той же причине вряд ли кто-то примет приказ нажать на ядерную кнопку, понимая, что есть серьезный риск, что его не будет через три или шесть месяцев. А кто тогда их защитит от Нюрнбергского процесса? Поэтому это непонимание: он жив или не жив – оно само по себе играет субъектную роль в этой войне.

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