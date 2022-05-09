Сельское хозяйство Беларуси испытывает серьезные проблемы 7 9.05.2022, 17:35

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Причина - безумные действия Лукашенко.

Из-за безумных действий Лукашенко и прямого участия в войне с Украиной серьезные проблемы испытывает сельское хозяйство, пишет телеграм-канал «БОР».

Крестьянское фермерское хозяйство «Родник» Шумилинского района — одно из крупнейших частных хозяйств Беларуси. Здесь обрабатывается 4 тысячи гектаров земли, выращивают картофель и другие овощи, а также занимаются семеноводством, производством молока и мяса. Основатель хозяйства Юрий Семенов говорит, что ограничительные меры ощутил довольно быстро.

—Подорожало все: удобрения и средства защиты растений, семена, топливо, комплектующие к технике. Мы, например, с прошлого года имели хорошие запасы только по протравителям. Все остальное пришлось докупать уже по новым ценам, а они выросли в среднем на 20–30 %. С комплектующими к технике ситуация сложнее. Те же мощные трактора МТЗ работают на импортных двигателях. Возможно удасться найти аналоги в Китае, но остается вопрос как это отразится на стоимости и качестве.

Цены на такие социально значимые товары, как молоко и мясо, регулируются государством, то есть мы не имеем права увеличить отпускные цены без дополнительных указаний властей. Если ничего не предпринять, то мы не только не будем зарабатывать, но и начнем выпускать продукцию себе в убыток. И тогда мгновенно начнется сокращение объемов производства. В перспективе это может привести к тому, что сначала с полок магазинов исчезнут лук, морковь и все то, что производится в Беларуси. Затем на место отечественной продукции придет импортная. И вместо нашей картошки мы будем есть египетскую или узбекскую. Кому это нужно?

Подобные ситуации складываются по всей Беларуси. Фермерам на много проще останавливать цеха и не выпускать свою продукцию.

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