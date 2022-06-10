Устроили «фейерверки»: украинские артиллеристы показали мощные удары по врагам 1 10.06.2022, 11:04

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Видеофакт.

Артиллеристы 40-й отдельной артиллерийской бригады показали, как уничтожают российских оккупантов. Меткие удары, которые неизменно наносили врагу потери, они зафиксировали на видео.

Яркие кадры из разных боев объединили в 4-минутный ролик. Он был опубликован Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, сообщает сайт obozrevatel.com.

"Длительное время 40 Отдельная артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта держала в тайне свои достижения на фронте. Их было не мало!" – написали в Сухопутных войсках ВСУ.

В ролике собраны удары украинских артиллеристов по вражеской технике и живой силе. Рашистов украинские воины уничтожали везде, где находили.

Начинается видео с суеты оккупантов, которые, напуганные, пытаются спрятаться в здание где-то на захваченных территориях Украины. Дождавшись, пока все оккупанты соберутся в одном месте, артиллеристы наносят по этому зданию мощные удары.

Вражескую бронетехнику и самоходные артиллерийские установки украинцы уничтожали в полях и лесополосах, в населенных пунктах, где пытались скрыться рашисты, и на дорогах. Неизменным оставался только результат: потери у врага.

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