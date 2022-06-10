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Режим остался без индийских денег за калийные удобрения

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  • 10.06.2022, 11:22
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Режим остался без индийских денег за калийные удобрения

Поставки в Индию калийных удобрений и грузовиков «БелАЗ» остановлены.

Беларусь так и не решила проблему поставок в Индию калийных удобрений. Это признал белорусский посол в Нью-Дели Андрей Ржеусский, пишет сайт euroradio.fm. В интервью ТАСС он говорит, что поставки в Индию калийных удобрений и грузовиков "БелАЗ" "пока приостановлены", ищутся "возможные пути, как можно возобновить эти поставки в обход европейских стран". По словам посла, даже те белорусские предприятия, которые не находятся под западными санкциями, "имеют сложности при доставке товаров через европейские страны и порты".

Что касается поставок грузов в Индию, то вариант через Россию до сих пор "рассматривается". Андрей Ржеусский напоминает, что калийные удобрения из Беларуси составляли в индийском импорте от 20% до 40%.

О том, что Беларусь ведет непубличные переговоры с Индией о поставках калийных удобрений (речь шла о 1 млн тонн), еще зимой сообщил Reuters. Литва как раз прекратила транзит белорусских калийных удобрений — это было последствием ранее введенных американских санкций против "Беларуськалия". Индия надеялась купить калийные удобрения в Беларуси со скидкой. "Беларуськалий" же готов был принять от Индии оплату в рупиях. Но что-то пошло не так.

Как писал Bloomberg, Индия попросила Беларусь "уточнить маршруты доставки" удобрений. А как раз с этим у Минска были и остаются проблемы. В апреле появилась информация, что Индия ищет замену калийным удобрениям из Беларуси и России.

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