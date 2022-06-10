Путина завалили жалобами на войну в Украине 4 10.06.2022, 11:38

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фото: Getty Images

Они стали единственным способом узнать что-либо о пропавших военных.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в администрацию диктатора Владимира Путина подали 1.2 миллиона жалоб на Министерство обороны, пишет издание Важные истории.

Путина завалили жалобами на войну в Украине

Издание отмечает, что в 2022 году каждая четвертая жалоба была связана с войной: на Минобороны жаловались больше, чем за последние шесть лет. Такие жалобы стали единственным способом узнать что-либо о пропавших военных и выразить недовольство войной.

По российскому законодательству преследование гражданина по обращению запрещается. Больше всего жалоб на Минобороны поступило в апреле 2022 года – почти 624 тысячи.

Больше всего жалоб поступило в апреле

Политолог Иван Преображенский считает, что апрель стал переломным моментом для тех людей, которые верили официальным новостям и чьи близкие уехали воевать в Украину. Это произошло из-за того, что Россия проиграла первый этап войны – оккупанты не смогли взять ни Киев, ни Чернигов, ни другие крупные города центральной и северо-восточной Украины.

А 22 апреля минобороны России заявило о начале второго этапа войны, предусматривающего захват Донбасса и Юга Украины. К тому же, с конца марта новости о массовой гибели российских захватчиков в Украине начали просачиваться даже через пропаганду. С начала войны смертность молодых мужчин в регионах России возросла в разы.

Родственники ищут пропавших российских военных

Поэтому резко поменялись и темы жалоб. До 2022 года в топе были вопросы жилья для военных и их семей, пенсии, памятники, военные захоронения и служба по контракту. Теперь россияне жалуются на работу военкоматов, поиск пленных и пропавших без вести, службу по призыву и по контракту или увольнение со службы, выплаты контрактникам, вооружение и вообще на войну.

Сначала родственники военных обращались к частям и командованию, но все эти запросы остались без ответа. Поэтому россияне стали искать помощи у президента. Только за апрель Путину поступило 41 666 жалоб на отсутствие помощи в поиске военнопленных и пропавших без вести.

Но издание отмечает, что жалобы в Администрацию президента вряд ли принесут результат. Политолог Преображенский считает, что Путину боятся сообщать о количестве этих обращений.

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