41 автогол на протяжении матча: в ЮАР пожизненно дисквалифицировали клуб из-за «странного» счета 10.06.2022, 16:21

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Матчи, проведенные в последнем туре чемпионата Южной Африки, были признаны договорными.

В четвертом дивизионе чемпионата Южной Африки сразу четыре клуба получили дисквалификацию из-за участия в договорных матчах.

Все дело в том, что сезон в четвертом дивизионе Южной Африки закончился очной борьбой команд "Матияси" и "Шивулани Денджерус Тайгерс" за чемпионство. Она закончилась со скандалом: "Тайгерс" в последнем матче победили со счетом 33:1, опережая "Матиаси".

Об этом сообщает BBC.

Впрочем, "Матияс" смогли стать чемпионами благодаря еще более разгромной победе. Матч против "Нсами Майти Бердс" закончился их победой со счетом 59:1. Интересно, что в этом матче был забит 41 автогол.

Как следствие, Федерация футбола ЮАР провела расследование этого инцидента. Три клуба из четырех получили длительную дисквалификацию – от пяти до восьми лет. Матчи, проведенные в последнем туре, были признаны договорными.

Наибольшее наказание же получили "Нсами Майти Бердс" — пожизненная дисквалификация.

"Когда мы провели расследование, то выяснили, что некоторые из голов "Матияси" не были даже должным образом записаны в протокол. Все потому, что арбитр даже не смог их интерпретировать в судейском рапорте. Арбитр просто написал: игрок №2 забил 10 голов, игрок №5 забил 20 голов. Однако в этом матче был 41 автогол, так как они могли записать это?", — отметил глава федерации региона Мопани Южной Африки.

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