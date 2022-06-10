ВСУ подвинули линию фронта под Запорожьем 10.06.2022, 22:06

Благодаря этому можно провести деоккупацию Мелитополя.

За последние две недели вооруженные силы Украины подвинули линию фронта на 5-7 км от Запорожья. Благодаря этому можно провести деоккупацию Мелитополя.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина.

"За последние две недели где-то на пять-семь километров линию фронта отодвинули от Запорожья. Так что деоккупация и Мелитополя будет. И других временно оккупированных территорий. Именно такую повестку дня ставят наши защитники себе в ближайшее время", - сказал Федоров.

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