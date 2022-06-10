В Минске пенсионер запер в своей квартире курьера телефонных мошенников 10.06.2022, 22:13

4,150

Что было дальше.

Пожилому мужчине позвонили — но не в дверь, а сначала по телефону — и сказали, что его сын якобы попал в ДТП. Как обычно и бывает в таких случаях, за спасение сына попросили денег.

Пенсионер поверил звонившему и поэтому спустя время передал приехавшему курьеру пакет с постельным бельем, в котором было спрятано $14,5 тыс. Позже он заметил, что забыл укутать в постельное белье еще $10 тыс. — они остались лежать на столе. Курьер приехал снова.

Когда курьер приехал в третий раз, мужчина заподозрил неладное, запер его в своей квартире и вызвал милицию. Уже милиционерам задержанный рассказывал, как оказался в доме пенсионера: решив дополнительно заработать, нашел вакансию в Telegram, где предлагалось забирать посылки.

Теперь возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере, сообщается в телеграм-канале «Милиция Минска».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».