Террорист Гиркин рассказал, как Кремль относится к жителям Донбасса 5 11.06.2022, 12:45

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Бывший главарь «ДНР» прозрел на восьмой год войны России против Украины.

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) возмущен отношением российского командования к мобилизированным на территории оккупированного Донбасса, передает glavred.info.

По его словам, в Кремле не считают жителей "ЛДНР" людьми и бросают их на фронт как пушечное мясо. Командование оккупационной армии уже опасается, что формирования "республик" взбунтуются из-за огромных потерь.

"Их используют просто как пушечное мясо. За них никто не отчитывается. Они несут неоправданные потери, поскольку наши генералы и офицеры пользуются тем, что они неподотчетные, мол, "давайте россиян побережем, давайте бросим донецких и луганских". Это отвратительно", - жалуется Гиркин.

По его словам, самые большие потери у оккупантов именно среди мобилизированных на Донбассе.

"В Кремле по прежнему относятся к донецкому и луганскому населению как к людям второго сорта", - рассказал Гиркин.

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