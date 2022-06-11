ВСУ отбили штурм на Славянск и Северодонецк и остановили наступление из Попасной
- 11.06.2022, 19:06
Актуальная сводка от Генштаба ВСУ.
Украинские военные смогли отразить несколько наступлений оккупантов в Донецкой и Луганской областях, сообщает Генштаб ВСУ.
На Волынском и Полесском направлениях:
Беларусь осуществляет приведение подразделений к высшей степени боевой готовности, отрабатываются практические мероприятия по приему военнообязанных.
На Северском направлении:
Оккупанты продолжает минометные обстрелы позиций украинских военных, которые расположены в приграничных районах.
На Харьковском направлении:
Существенных изменений не наблюдается. Войска РФ сосредоточили главные усилия на содержании занятых рубежей. Проводятся постоянные обстрелы позиций ВСУ.
На Славянском направлении:
Российские военные совершали систематические артиллерийские обстрелы. При этом украинские бойцы успешно отразили вражеский штурм в районах Бражковки, Долины и Вернополья. Оккупанты отошли.
На Лиманском направлении:
Около города Лисичанск враг увеличил интенсивность применения артиллерии. При этом Россия усиливает военное присутствие в регионе.
На Северодонецком направлении:
Противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах Северодонецка, Лисичанска, Метелкино, Устиновки и Тошкивки.
"Украинские воины успешно противостоят штурмовым действиям врага в Северодонецке. Частью подразделений противник ведет штурм в районе Тошковки, боевые действия продолжаются. Кроме того, вражеский штурм успешно отражен в районе Метелкиного", - рассказывают в Генштабе.
На Бахмутском направлении:
В районе Попасной наши защитники успешно остановили наступление противника. Оккупантам пришлось отойти.
Враг наступает в районе Нырково, боевые действия продолжаются. В направлении Николаевки наступление противника захлебнулось. Под метким огнем наших воинов россияне отошли.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях:
Активные боевые действия войска РФ не вели.
На Южнобужском направлении:
Оккупанты обстреливали украинские позиции в районах Добрянки, Великой Костромки, Муравьевки и Прибужского.
На Бессарабском направлении:
Существенных изменений не отмечено.