Эксперт: Крымский мост придется лупить ракетами 17 12.06.2022, 8:04

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ВСУ должны сделать это в обязательном порядке.

Бойцам украинских войск нужно обязательно бить по Крымскому мосту, который соединяет аннексированный в 2014 РФ полуостров с Краснодарским краем страны-агрессора. Такое мнение известный военный эксперт Олег Жданов высказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

"Думаю, что в обязательном порядке надо это делать [ударить ВСУ по Крымскому мосту ‒ прим.]. Предполагаю, что его ракетами придется лупить где-то месяц ‒ пока не разрушится. Но первая и главная задача ‒ повредить мост и чтобы его нельзя больше было использовать по назначению", ‒ сказал специалист.

Как говорит Жданов, в первую очередь ВСУ должны вывести из строя ж/д часть моста, а потом уже ‒ делать все для того, чтобы ликвидировать траффик по его автомобильной части.

"Есть еще вариант, когда сам мост не трогать, бить по транспортным развязкам ‒ въезду и выезду. П потом просто держать под огнем, когда потребуется. контролировать их огневым режимом. А вот железнодорожную часть нужно уничтожать именно на мосту. Потому как не нем очень трудно что-либо отремонтировать", ‒ подытожил эксперт.

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