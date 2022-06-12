Виктор Шендерович: В следующий раз белорусы не будут снимать обувь, когда становятся на лавочки 5 12.06.2022, 8:57

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Придется действовать иначе.

Если бы белорусская революция победила, можно ли было бы избежать войны России против Украины? На эти и другие вопросы «Радыё Свабода» ответил российский публицист Виктор Шендерович:

- Возможно, все же была бы война. Тем более яростно вел бы себя Путин, оставшись в изоляции. Что касается уроков, то наверняка в следующий раз белорусы не будут снимать обувь, когда становятся на лавочки, будут действовать иначе, когда придет следующая волна. К сожалению, белорусский опыт, как и российский опыт Болотной подтверждает наблюдение, что мирные перемены возможны там, где существует хотя бы какая обратная связь. Когда выходит миллион людей в Праге в 1989 году на улицы, это означает смену власти. В случае России и Беларуси, тиранов, которые не могут уйти от власти, к сожалению, мирный протест просто выдыхается и начинаются репрессии. Наверное, следующие разы и в Беларуси, и в России все будет не так мирно, но может быть, более эффективно.

- Вы же понимаете, что метафора о снятой обуви — это только один из образов революции в Беларуси, и на белорусскую революцию не стоит смотреть только с точки зрения шариков и цветочков, разное было...

- Конечно. Здесь нет никакой иронии. Я сам из тех, кто снимает обувь, прежде чем встать на лавочку. Я сам бы хотел, чтобы мирный массовый протест привел к переменам. Но для этого нужны механизмы. Если их нет, если общество так разделено как в Беларуси, на палачей и жертв, мирный протест не победит. Чешские коммунисты понимали миллионный митинг как сигнал на выход, а Лукашенко мирного сигнала на выход не понимает, он понимает только силу.

- Что будет с Россией после войны?

- Зависит от того, когда закончится войны и чем закончится война. Ясно, что ничего хорошего не будет. Будет ли по немецкому образцу на десятилетия вперед стыд и позор, репарации, экономическая разруха, план Маршалла. Плану Маршалла предшевствует капитуляция. Либо что-то меняется внутри, и Россия меняет курс и начинается попытка вернуться назад с отдачей наворованного и огромной исторической работой на десятилетия по осознанию и исправлению ошибок, как в Германии. Тогда через несколько десятилетий есть шанс вернуться в цивилизацию. Если Россия будет настаивать на своем особом имперском пути, на крови, на изоляции, на имперских войнах, это означает, что через пару десятилетий ее ждет распад.

- Что будет с Беларусью после войны?

- Беларусь и Лукашенко намертво привязаны к путинской России, скованы одной цепью. Судьба Лукашенко напрямую зависит от результата этой войны.

- Что будет с Украиной после войны?

- А с Украиной после войны будет все хорошо.

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