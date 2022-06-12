На Галапагосах нашли черепаху «исчезнувшего» вида 12.06.2022, 10:03

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Ученые ищут для нее пару.

Гигантская фернандинская черепаха (Chelonoidis phantasticus) была описана в 1906 году по единственному экземпляру, добытому на острове Фернандина в составе Галапагосских островов. С тех пор новых черепах не находили, а вид больше века считался вымершим, пока в 2019 году на Фернандине не встретили взрослую самку гигантской черепахи, пишет naked.

Рептилию переправили в центр разведения на острове Санта-Крус, где у черепахи взяли образец крови для ДНК-анализа, чтобы точно установить видовую принадлежность. Сравнив ДНК современной черепахи с ДНК других галапагосских черепах и ДНК, извлеченной из панциря особи, добытой больше века назад, ученые пришли к выводу, что Фернанда (животное назвали по острову, где его нашли) действительно принадлежит к виду Chelonoidis phantasticus.

Ученые считают, что на Фернандине могут жить и другие представители этого вида — судя по помету и обкусанным растениям, кроме Фернанды, есть надежда увидеть еще как минимум двух или трех черепах. Чтобы отыскать этих животных, уже в сентябре на Галапагосы отправятся научные экспедиции: если удастся разыскать самца для Фернанды, его тоже переправят на Санта-Крус, чтобы черепахи смогли продолжить свой практически исчезнувший род.

В случае если программа по разведению увенчается успехом, гигантских фернандинских черепах вернут на родной остров, где они смогут стать частью местной популяции и окончательно спасти свой вид от вымирания. Однако, если партнера для Фернанды так и не отыщут (например, оставшиеся черепахи окажутся самками либо самец по каким-то причинам погибнет), то у нее есть все шансы разделить судьбу Одинокого Джорджа — чистокровного представителя абингдонских слоновых черепах (Chelonoidis abingdonii), который умер в возрасте более 100 лет, так и не оставив потомства.

Пока Фернанда отъедается в центре разведения в одиночестве: хотя ее возраст составляет около 50 лет, она удивительно маленькая для своего вида, что, возможно, связано с суровыми условиями родного острова и скудными пищевыми ресурсами. Остается надеяться, что партнера для черепахи все-таки найдут, после чего, набравшись сил, она даст жизнь новому поколению представителей своего «вымершего» вида.

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