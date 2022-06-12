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Украинский военный эксперт: Я бы нанес удар по скоплению российских сил на территории Беларуси

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  • 12.06.2022, 10:45
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Украинский военный эксперт: Я бы нанес удар по скоплению российских сил на территории Беларуси

Это бы сильно облегчило задачу ВСУ.

В интервью Дмитрию Гордону украинский военный эксперт Олег Жданов ответил на вопрос, ударил ли бы он, если бы имел полномочия принимать такие решения, по скоплению живой силы и техники российских войск на территории Беларуси:

— Да, я бы нанес огневой удар. Это бы сильно сильно облегчило задачу переднему краю.

По его словам, пойти на такой шаг ВСУ не могут из-за отсутствия технических возможностей. Эксперт отметил, что из наиболее дальнобойных систем у Украины есть только РСЗО «Ольха» дальностью пуска до 110 км:

— Больше у нас ничего нету.

На уточняющий вопрос Гордона, можно ли установить эти системы на границе с Беларусью, Жданов отметил, что на момент начала войны глубина вторжения российских войск не позволила этого сделать.

Напомним, что Генштаб ВСУ заявляет о сохранении угрозы ракетных и авиационных ударов с белорусской территории. Ранее там же сообщали о том, что вдоль украинской границы присутствуют российские военные с «Искандерами-М», самолетами и «Панцирями-С1».

К чему могли бы привести ракетные удары из Украины

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