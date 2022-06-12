«Россия – агрессор, и мы не должны принимать во внимание ни унижение, ни неунижение» 12.06.2022, 16:06

Министр иностранных дел Чехии прокомментировал заявление Эмманюэля Макрона.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, который призывал "не унижать Россию". Липавский считает, что российскому диктатору Владимиру Путину все равно, как Россию воспринимают на Западе. Об этом он сказал в эфире чешского телевидения, передают Ceske Noviny.

Как сообщает чешское издание, Липавский отверг заявление Макрона в начале июня о том, что "Россию во главе с Путиным нельзя унижать".

"Россия – агрессор, и мы не должны принимать во внимание ни унижение, ни неунижение. Макрон, наверное, не очень разбирается в вопросе - Путину все равно, как Россию воспринимают на Западе", – заявил чешский министр.

Также он ответил на попытки некоторых западноевропейских политиков "договориться" о прекращении боевых действий в Украине, даже ценой ее территориальных уступок России.

Глава МИД Чехии заявил, что нельзя допустить, чтобы Украина превратилась в Чехословакию 1938 года, когда по решению властей часть территории была потеряна в пользу нацистской Германии.

"Дипломатические переговоры должны вести в первую очередь сами украинцы. Мы должны держать украинцев в игре", – добавил министр.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».