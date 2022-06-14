«Даже «ДНРовцы» признают, что в Донецке творится что-то непонятное» 6 14.06.2022, 12:28

14,302

Денис Казанский

ФОто: apostrophe.ua

Ситуация просто один в один с той, что была в Луганске в 2014 году.

[Вчера] по Донецку целый день наносили артудары. Причем сами жители фиксируют, что стреляют практически из самого Донецка. На видео недоумевающего дончанина отчетливо слышен минус – и сразу прилет через две секунды, пишет блогер Денис Казанский в "Фейсбуке".

Ситуация просто один в один с той, что была в Луганске в 2014 году. По центру Донецка бьют с территории, подконтрольной оккупантам. Исходящий с линии фронта не был бы слышен в центре города.

Даже "ДНРовцы" признают, что творится что-то непонятное (хотя на самом деле понятное).

Так называемый "депутат народного совета ДНР" Олег Фролов пишет: "Выхлоп – две секунды, разрыв. Я тупо не понимаю, что происходит".

Комментарии к его посту тоже характерные – местные все понимают. Как и в 2014 году, Донецк обстреливают сами россияне. ВСУ за все годы войны таких ударов по центру Донецка никогда не наносили.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».