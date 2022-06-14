«Даже «ДНРовцы» признают, что в Донецке творится что-то непонятное»6
- 14.06.2022, 12:28
- 14,302
Ситуация просто один в один с той, что была в Луганске в 2014 году.
[Вчера] по Донецку целый день наносили артудары. Причем сами жители фиксируют, что стреляют практически из самого Донецка. На видео недоумевающего дончанина отчетливо слышен минус – и сразу прилет через две секунды, пишет блогер Денис Казанский в "Фейсбуке".
Ситуация просто один в один с той, что была в Луганске в 2014 году. По центру Донецка бьют с территории, подконтрольной оккупантам. Исходящий с линии фронта не был бы слышен в центре города.
Даже "ДНРовцы" признают, что творится что-то непонятное (хотя на самом деле понятное).
Так называемый "депутат народного совета ДНР" Олег Фролов пишет: "Выхлоп – две секунды, разрыв. Я тупо не понимаю, что происходит".
Комментарии к его посту тоже характерные – местные все понимают. Как и в 2014 году, Донецк обстреливают сами россияне. ВСУ за все годы войны таких ударов по центру Донецка никогда не наносили.