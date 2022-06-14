В США представили пассажирский самолет, который за час долетит из Лос-Анджелеса в Токио 8 14.06.2022, 14:31

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Фото: Venus Aerospace

Чтобы преодолеть это расстояние, обычному транспорту понадобились бы почти сутки.

В США представили гиперзвуковой пассажирский самолет, который за час долетит из Лос-Анджелеса в Токио. Чтобы преодолеть это расстояние, обычному транспорту понадобились бы почти сутки.

Как сообщает liga.net со ссылкой на Interesting Engineering, его вместимость 12 пассажиров. Уникальная конструкция будет оснащена ракетным двигателем нового поколения с нулевым уровнем выбросов и передовым охлаждением.

Он сможет взлетать и приземляться в обычном аэропорту, а поднявшись до гиперзвукового уровня, – развивать скорость до 11 тысяч 265 километров.

На разработку и строительство этого воздушного транспорта компания Venus Aerospace получила $32 млн от частных инвесторов и $2 млн от правительства США. Над проектом работает команда ветеранов аэрокосмической и военной промышленности.

Летные испытания планируют начать в следующем году.

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