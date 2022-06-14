В России придумали новую схему вербовки солдат на войну в Украине 7 14.06.2022, 16:15

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Пленный оккупант рассказал, как его обманули.

Попавший в плен россиянин рассказал, что подписал контракт с ВС РФ, подразумевающий участие в восстановительных работах на Донбассе, однако вместо этого его отправили на фронт.

Российские рекрутинговые компании сейчас активно ищут добровольцев для армии, используя новые схемы вербовки, сообщает Служба безопасности Украины. Об этом стало известно из разговора с уроженцем Удмуртии, который попал в плен к украинцам, пишет "Фокус".

Он рассказал следователям, что от кандидатов не требуют ни физподготовки, ни военной профессии, предлагая при этом хорошие зарплаты. Соискателям говорят, что их задачей будет "восстановление" оккупированных территорий: разбирать руины, грузить гуманитарную помощь. Однако по прибытии в Украину их отправляют на фронт в составе вооруженных формирований "Л/ДНР". За отказ боевики угрожают расстрелом.

По словам пленного, он подписал контракт с ВС РФ на два месяца, так как нуждался в деньгах.

"На расчистке территории школы он работал только первую неделю. А затем вместе с другими "коллегами" его отправили в Золотое в подчинение террористической группировки так называемой "ЛНР", — подчеркнули в СБУ.

Россиянин рассказал, что большинство "добровольцев" отказалось воевать, 32 согласилось пойти в бой.

"Из этих 32 человек 7 попало в плен, 6 ушло обратно, остальные 200-ые. Я сам получил ранение", — сказал пленный, отметив, что с поля боя сбежали даже командиры. — Задачи не поставили, все куда-то делись. Непонятно кто куда попрятались. У нас вообще оставался один взводный".

Как проходит мобилизация в ОРДЛО

Ранее не раз сообщалось, что в ОРДЛО оккупанты проводят принудительную мобилизацию. Для выполнения плана оккупационные власти расширили возрастные рамки для тех, кто подлежит призыву: теперь на фронт отправляют мужчин возрастом от 18 до 65 лет.

По словам военного эксперта Олега Жданова, российские оккупанты бросают на штурм Северодонецка мобилизованных, используя их в качестве живого щита. Поэтому многие не хотят воевать, особенно часто конфликты случаются, когда жителей Донецкой области отправляют сражаться в Луганскую.

Украинские правоохранительные органы документируют факты принудительной мобилизации, являющееся военными преступлениям. Офис генпрокурора сообщил 14 июня, что коллаборанта, который занимает должность "начальника отдела военного комиссариата "ДНР" в Горловке, заочно уведомили о подозрении в совершении нескольких преступлений, в том числе нарушении законов и обычаев войны.

По данным следствия, с 19 февраля он организует и проводит общую принудительную мобилизацию мужчин возрастом от 18 до 65 лет. В дальнейшем мобилизованных в качестве "добровольцев" отправляют воевать с украинской армией.

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