США будут передавать Украине разведывательные данные для нанесения ударов с помощью РСЗО 2 15.06.2022, 11:02

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Вашингтон подчеркнул, что планирует обеспечить ВСУ всем необходимым.

В Министерстве обороны США заявили, что Штаты планируют передавать Украине разведывательную информацию для нанесения ударов с помощью РСЗО, информирует "Радио Свобода".

США признали, что сейчас у РФ больше артиллерии, чем у Киева. Вашингтон в свою очередь подчеркнул, что планирует обеспечить ВСУ всем необходимым для поражения целей на территории Украины.

В Минобороне США заявляли, что дальность HIMARS, поставляемых Киеву, не будет превышать 80 километров.

Сейчас украинские военные заканчивают обучение по работе на реактивных системах залпового огня HIMARS и скоро они вступят в бой. Об этом во вторник сказал заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль.

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