Взвыл глубинный гегемон 1 Саша Сотник

15.06.2022, 13:20

1,282

Александр Сотник

Война против Украины обрушила в России все.

Свершилось! Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк будут отключены от системы SWIFT. А крупнейшие мировые банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs уже приостановили операции по обслуживанию долговых обязательств России. Пещера погружается в финансовый коматоз.

Чудо в виде 56 рублей за доллар все больше становится похожим на предсмертную галлюцинацию. Говорящий усатый попугай Путина чревовещает о нелегкой ситуации, в которой сейчас находится Россия, что подталкивает ее к поиску новых путей взаимодействия с дружественными странами. При этом дружеский акцент сместился со стороны китайских товарищей, презрительно "кинувших" Кремль, в сторону Индии. На Питерском экономическом сходняке выступление пахана анонсировано как "чрезвычайно важное".

И то правда: в такой ситуации слушать быдло-фюрера нужно внимательно, расшифровывая каждую интонацию между старческим покашливанием. Скорее всего, плешивое яйцо опять будет подавать Западу воинственные сигналы, исполняя "ядерный вальс" с Искандером между ног. Китайские товарищи, конечно, в райское турне не спешат, но тоже готовы долбануть по Штатам с криком "Тайвань наш!"

А в это время на скрепных болотах воет банкир Костин. Война против Украины обрушила в России все, лишив ее "доступа к основным рынкам капитала, платежным системам, международным рейтингам и аудиторским услугам". Поэтому неизбежны изменения "во всех ключевых сферах жизни страны". А ведь еще четыре месяца назад рычал, что путло-банкам не грозит отключение от международной системы SWIFT. Кстати, ВТБ отключили одним из первых. Вслед за Костиным кабинетные яйцеголовые схематозники заскулили о деградации человеческого капитала. Санкции делают свое дело: производство встает, россияне прекращают покупать технику и переходят к ее ремонту. Спрос на услуги по ремонту за последние три месяца вырос на 43% по сравнению с 2021 годом. Это означает, что отрасли конструирования отмирают, равно как и производство, и на смену специалисту-инженеру приходит ремонтник, не создающий новое техническое средство, а всего лишь продлевающий жизнь старому. Можно, конечно, это представить как ренессанс индустрии бытовых услуг, но на самом деле это – углубление в пещеру, изоляция от мира современных технологий.

Потряхивает и "богатеньких Буратин", трепещущих от страха под протекающей крышей системы. По данным агентства Henley&Partners, исследующего вопросы эмиграции, чуть более 100 тысяч граждан России обладают состоянием, превышающим 1 млн долларов, и уже в этом году страну покинет более 15000 состоятельных россиян. Причем, большая часть уедет именно из-за вторжения в Украину. При этом власти не пытаются их остановить или образумить, а с ходу наклеивают ярлыки "предателей" и "ментальных отщепенцев". Миллионеры безмолвно бегут с накренившегося "Путаника". Самыми притягательными направлениями для них становятся Арабские Эмираты, Мальта, Монако и даже остров Маврикий.

В режиме орального воя продолжает вещать архитектор раннего путинизма Глеб Павловский: "Эта война в конце концов просто уход от разговора. Война вследствие нежелания и отвычки говорить друг с другом. Война как место, вытесняющее собой мир говорящих людей. Ее мейнстрим - уход от разговоров к ракетам средней дальности. От умеренности и эмпатии в эскалацию. Оттого так гневно отрицаема возможность мирных переговоров. Сама идея договоренности, способной привести к сближению позиций, презираема всеми классами оппозиции". Так вот ты какой, буревестник мира! А если перестрелять половину твоей семьи, а вторую половину сделать инвалидами, после чего пригласить тебя за стол переговоров – ты отринешь эту пацифистскую идею? Или, отбросив презрение и гнев, сблизишь позиции и возляжешь, аки ягненок рядом с кровожадным волком?

На фоне этих завываний подрагивают три европейских богатыря: Драги, Шольц и Макрон, озабоченные мурлом бешеного карлика. А сам карлик готовит новые пугалки, дабы парализовать волю этих гигантов. Потому что, если поедут в Киев и предоставят Украине тяжелое вооружение – Путин тотчас завоет о том, что НАТО фактически вступило в войну с Россией. А после этого можно будет поднять в воздух все, что летает и способно поразить этот мир. На востоке будет позвякивать железными яйцами китайская панда, а на подступах к Европе – жонглировать ракетами безумный Вован, упражняясь до тех пор, пока не уронит.

Мэрия Екатеринбурга решила создать неприкосновенный запас на случай чрезвычайной ситуации. Времена наступают суровые, поэтому чиновники решили сыграть на опережение, внеся в резервный список продукты питания, пищевое сырье, строительные материалы, ГСМ и многое другое. Запасы будут размещены на территориях районных администраций города, а получить оттуда продовольствие можно будет только по документам. Если отшелушить чиновничий щебет и сфокусироваться на самом списке, то получается, что в мэрии Екатеринбурга вовсю готовятся к последствиям ядерного удара. Особое внимание уделяется будущему разбору руин и завалов в районах городской застройки, и созданию временных жилых убежищ барачного типа для большого количества людей в осенне-зимних условиях. Внимание также уделено средствам радиационной разведки и радиационного районирования местности – вероятно, после массированного применения ядерного оружия. Предполагается обработка массовых захоронений населения с предотвращением бактериальных эпидемий. А вот набор продовольственных запасов предусмотрен на очень ограниченную группу: до 500 человек, и на срок всего лишь до 1 года. И, вероятно, на осенне-зимний период 2022-го.

Воет, воет глубинный гегемон. Скребет когтями по каменистым сводам пещеры, скрежещет зубами, стремясь напугать человечество райскими перспективами прожарки. Он давно хотел сойтись в последней и решительной битве, охваченный желанием отомстить за все унижения. И за то, что дальше прихожей не пустили, а он-то собирался лечь в постель; и за то, что выгнали взашей, окатив холодным душем презрения. "Как же так? Я так много бабла к вам занес, а вы – волки позорные – меня как последнего опущенца – за шкирняк, и под ливень? Месть моя будет страшной. Я, как пацан-мученик, попаду в рай, а вы, падлы, просто сдохнете!" И весь пацанский легион выстроился в очередь, чтобы жахнуть в последний раз, и с гибельным восторгом наблюдать из первого ряда за последним световым шоу.

Саша Сотник, sotnik-tv

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».