США помогут в экспорте зерна из Украины через Польшу 5 15.06.2022, 15:17

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На территории Польши построят временные силосы для хранения украинского зерна для дальнейшего экспорта.

США помогут в экспорте зерна из Украины через Польшу путем строительства на польско-украинской границе временных силосов. Об этом заявил во время выступления в Филадельфии президент США Джо Байден.

Американский президент отметил, что война, которую развязала Россия в Украине, привела к блокировке экспорта украинского зерна на мировые рынки, что способствует росту цен на продовольствие. Байден сообщил, что тысячи тонн украинского зерна находятся в бункерах, потому что экспорт через Черное море слишком опасен. Президент США добавил, что проблема с перевозками по сухопутным дорогам связана с разницей ширины железнодорожной колеи в Украине и в Европе.

Вице-премьер, министр сельского хозяйства и развития села Польши Хенрик Ковальчик заявил, что помощь США в экспорте зерна из Украины крайне необходима, так как возможности Польши перевалки зерна на границе ограничены.

«Потребность Украины – вывоз около 5 млн тонн зерна в месяц. В связи с тем, что ширина железнодорожной колеи в Украине и Польше разная, возможности перезагрузки на границе ограничены. Мы не в состоянии перевезти такого количества зерна. Отсюда – идея постройки временных силосов на территории Польши, там где заканчиваются широко-рельсовые железнодорожные пути, таких мест есть несколько».

По словам вице-премьера, на данный момент Польша способна перевозить полтора миллиона тонн зерна в месяц. Для увеличения этого количества требуется дополнительное оборудование, в том числе контейнеры и полуприцепы. Министр Ковальчик подчеркнул, что если Польша не будет ввозить зерно в Северную Африку и страны Ближнего Востока, то там наступит голод, а Западной Европе придется столкнуться с притоком мигрантов.

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