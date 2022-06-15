«Чудо отечественного производства», показанное Лукашенко, оказалось американским продуктом 15.06.2022, 23:15

Пользователи соцсетей рассекретили «разработку отечественных» микроэлектронщиков.

Пользователи соцсетей «рассекретили» еще одну разработку отечественных микроэлектронщиков, которую демонстрировали на совещании во Дворце Независимости.

Вчера в течение часа руководству страны демонстрировали «передовые отечественные технологии» в сфере микроэлектроники. Если верить материалам провластных СМИ, специальное совещание должно было показать всем и каждому, что иностранные санкции вообще не сказываются на этой области. Более того, Беларусь подавалась в репортажах флагманом разнообразного хайтек производства, пишет nashaniva.com.

Остроумные же пользователи соцсетей не остановились и продолжили изучение репортажей о совещании. После чего «рассекретили» еще одну «прорывную наработку», которая попала в эфир канала ОНТ. Во время речи директора НПО «Оптика, электроника и лазерная техника» на экранах демонстрировался «оптоэлектронный генератор, шумы которого на два порядка лучше, чем у американского аналога».

Вот только с узлом, который «приобретают в Беларуси даже те, кто давит страну санкциями», вдруг нашлись сразу три проблемы.

Во-первых, Лукашенко почему-то показали вместо генератора 16-канальный модуль оценки активного клеточного баланса. Во-вторых, он имеет не белорусское происхождение, а американское, ведь на плате легко прочитать даже бренд производителя — Texas Instruments. Наконец же, само «чудо техники» (которое, кстати, стоит почти 2 500 долларов) используется не для РЛС, а для балансировки авто.

Опытные в теме люди обращают внимание также на залитый клеем разъем. Туда по технологии ставится вторая часть, тогда как к «демонстрационному экспонату» приспособили какую-то нелепую деталь — «из того, что было под рукой», смеются в сети.

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