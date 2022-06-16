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Марсоход Perseverance нашел на Красной планете кусочек термоодеяла

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  • 16.06.2022, 13:19
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Марсоход Perseverance нашел на Красной планете кусочек термоодеяла

Как он там появился?

Марсоход Perseverance сделал на Красной планете необычную находку – кусочек термоодеяла. Сообщение об этом появилось на странице миссии в Twitter, пишет zn.ua.

«Моя команда обнаружила нечто необычное: это кусок термоодеяла, который, по их мнению, мог попасть с моего спускового аппарата, реактивного ранца с ракетным двигателем, который помог мне приземлиться», - говорится в сообщении команды Perseverance.

Кусок термоодеяла выглядит как блестящий фрагмент фольги между двумя камнями на Марсе. Термическое одеяло используется для контроля температуры. В команде марсохода отметили, что обнаружить его здесь – неожиданно, поскольку спусковой аппарат разбился в двух километрах от места обнаружения одеяла.

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