Марсоход Perseverance нашел на Красной планете кусочек термоодеяла 11 16.06.2022, 13:19

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Как он там появился?

Марсоход Perseverance сделал на Красной планете необычную находку – кусочек термоодеяла. Сообщение об этом появилось на странице миссии в Twitter, пишет zn.ua.

«Моя команда обнаружила нечто необычное: это кусок термоодеяла, который, по их мнению, мог попасть с моего спускового аппарата, реактивного ранца с ракетным двигателем, который помог мне приземлиться», - говорится в сообщении команды Perseverance.

Кусок термоодеяла выглядит как блестящий фрагмент фольги между двумя камнями на Марсе. Термическое одеяло используется для контроля температуры. В команде марсохода отметили, что обнаружить его здесь – неожиданно, поскольку спусковой аппарат разбился в двух километрах от места обнаружения одеяла.

That shiny bit of foil is part of a thermal blanket – a material used to control temperatures. It’s a surprise finding this here: My descent stage crashed about 2 km away. Did this piece land here after that, or was it blown here by the wind? pic.twitter.com/uVx3VdYfi8 — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) June 15, 2022

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