CNN: Франция хочет, чтобы Украина вернула контроль над Крымом в рамках победы над РФ 2 16.06.2022, 14:58

1,926

Заявление прозвучало во время визита в Киев лидеров Франции, Германии и Италии.

Франция хочет, чтобы Украина вернула контроль над Крымом в рамках военной победы над Россией. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на заявление источника среди французских дипломатов.

В частности, заявление прозвучало во время визита в Киев лидеров Франции, Германии и Италии.

«Мы за полную победу с восстановлением территориальной целостности на всех оккупированных россиянами территориях, включая Крым», – сказал французский чиновник.

Когда война закончится, будут необходимы переговоры, чтобы определить тип гарантий безопасности для Украины и отношений между Украиной и НАТО, чтобы «знать, как мы строим крепкий мир», отметил дипломатический источник.

«На кону безопасность всех нас», - сказал дипломат, добавив, что украинскую военную победу должен определить президент Украины Владимир Зеленский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».