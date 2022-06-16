Экс-полковник ФСБ: Байден и Си Цзиньпин предупредили Путина 4 16.06.2022, 16:12

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Правитель РФ сознательно изображает сумасшедшего.

Президент России Путин сознательно изображает сумасшедшего и угрожает применением ядерного оружия, несмотря на предостережения мировых лидеров. Об этом в интервью основателю интернет-издания "Гордон" Дмитрию Гордону заявил российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ, полковник ФСБ России в отставке Геннадий Гудков.

"Вот почему Путин угрожает ядерным оружием? Чтобы думали – черт его знает, может, он настолько безумен, что нажмет красную кнопку. Что он не внемлет предупреждениям США, Британии и, как мне кажется, Китая. Китаю же тоже не нужна ядерная война. Зачем ему это? Он тут уже почти Америку додавливает по валовому производству и рвется в первую супердержаву мира. А тут ядерная война, которая хрен знает чем обернется, куда эти бомбы полетят и чем это грозит Китаю. И вообще Китай отправляет в Америку свои товары на $1 трлн, используя американские технологии, науку, умы, менеджмент и много чего другого. Если по-честному, китайцы – молодцы, они здорово учатся, много чего переняли, но передовые технологии и науки – это все западное", – подчеркнул Гудков.

По его словам, американская разведка имеет полную информацию обо всех планах Кремля.

"Не знаю, как президент Франции Эммануэль Макрон, который столько часов наговаривает с Путиным, но президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Китая Си Цзиньпин точно его предупредили. Но, несмотря на это, он делает вид, что сумасшедший, невменяемый и может применить ядерное оружие: "Отдайте мне Донбасс, Луганск, Херсон, и тогда я, может быть, дам гарантии, что ничего не применю"… Я понимаю, что американская разведка имеет полную информацию о том, что происходит в Кремле. Это не публикуют, но Байдена оповещают. И я понимаю, откуда у него уверенность, что Россия не готова к применению ядерного оружия. Думаю, эту информацию он получает из окружения Путина. Но я более пессимистичен. Если перед Путиным будет стоять вопрос "либо меня грохнут свои, либо американцы выпустят в мою сторону ядерные заряды", то "тут меня точно грохнут, а там я еще, может, побегаю по бункерам", – отметил Гудков.

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