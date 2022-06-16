Украинские военные завершили курс обучения по использованию американских HIMARS 2 16.06.2022, 16:32

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Сами реактивные системы залпового огня прибудут в Украину до конца июня.

Украинские военные уже завершили обучение по использованию реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По данным руководителя ОП, это вооружение должно прибыть в Украину до конца июня.

"По официальной информации, HIMARS должны быть в Украине уже в этом месяце. Наши воины завершили курс обучения. ВСУ будут иметь мощные РСЗО", - говорится в сообщении.

Что такое HIMARS

HIMARS - это американская высокомобильная реактивная система залпового огня, разработанная в конце 90-х годов.

Эта РСЗО предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.

Система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Максимальная дальность составляет 300 км.

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