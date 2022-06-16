«У Путина сейчас истерика, поскольку украинская армия стоит на пороге больших наступлений» 16.06.2022, 16:48

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Хозяин Кремля осознает, что не сможет добиться победы в войне против Украины.

Президент РФ Путин находится в состоянии истерики, поскольку опасается масштабного контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом в интервью "Гордону" заявил российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ, полковник ФСБ России в отставке Геннадий Гудков.

"Путин продолжает запугивать [Запад]: дадите [Украине] тяжелое оружие – я буду бить по каким-то другим целям. Ну, по каким целям? Вот, он обстрелял Киев, показывая, что может направить ракету и в Раду, и в Офис президента Украины Владимира Зеленского. И вообще "Смотрите, ребята, я совершенно безумен, меня ничего не остановит". Это истерика. У него истерика, поскольку украинская армия стоит на пороге больших наступлений. Я так полагаю и надеюсь. Понятно, что поставки военной техники – это секрет, и я даже не пытаюсь его выведать. Надеюсь, что ее поставляют в достаточном количестве", – сказал Гудков.

По его мнению, президент РФ осознает, что не сможет добиться победы в войне против Украины.

"Эта военная истерика и предчувствие поражения заставляет его дергаться, пугать мир и идти на шантаж, на обман, на блеф. Вот что происходит в данный момент. И конечно, Путин сейчас будет биться за [оккупированные украинские] территории", – отметил Гудков.

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