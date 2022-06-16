Глава Минобороны Британии назвал ключ к победе Украины в войне 1 16.06.2022, 19:14

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Бен Уоллес

Благодаря этому Украина сможет вытеснить Россию.

В Британии считают, что победа Украины в первую очередь зависит от скорости поставок тяжелого оружия для ВСУ и его применения на фронте.

Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес в комментарии CNN.

"Я думаю, что ключ здесь в том, как быстро Украина развернет некоторые из этих более тяжелых вооружений и как быстро они начнут контрнаступление, а не просто контратаки, и насколько это будет успешно", - подчеркнул глава британского оборонного ведомства.

По его словам, сейчас один из главных приоритетов Запада состоит в том, чтобы обучить украинских военных эффективному использованию новой техники, которую Украина получит в ближайшие месяцы.

"Благодаря домашнему преимуществу, моральной составляющей и настрою международного сообщества поддержать Украину, она начнет понемногу вытеснять Россию", - отметил Уоллес.

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