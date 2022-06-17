В НБА стал известен новый чемпион 17.06.2022, 7:35

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Это уже седьмой чемпионский титул для баскетбольной команды.

Голден Стэйт Уорриорз стал чемпионом плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации 2022 года.

В шестом матче финальной серии до четырех побед команда из Калифорнии одолела Бостон Селтикс со счетом 103:90.

Примечательно, что коллектив из Массачусетса выигрывал по ходу серии со счетом 2:1, но затем уступил три поединка кряду.

Самым ценным игроком финальной серии стал защитник победителей Стефен Карри, который в шести играх в среднем набирал 31,2 очка, 6,0 подбора и 5,0 передачи.

Это уже седьмой чемпионский титул для Голден Стэйт в истории после успехов в 1947, 1956, 1975, 2015, 2017 и 2018 годах.

Годом ранее впервые за 50 лет чемпионом НБА стал Милуоки Бакс.

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