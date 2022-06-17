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«Это от незнания ПДД или от наплевательского отношения к другим?»

  • 17.06.2022, 13:55
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«Это от незнания ПДД или от наплевательского отношения к другим?»

В Минске водители припарковались на встречной.

Улица Гамарника в Минске, здесь расположен бизнес-центр «Зеленый Луг». Часть улицы имеет одностороннее движение, но по другую сторону от здания движение осуществляется в две стороны. Есть знаки, есть разметка, правда, не у всех получается сориентироваться.

Читатель «Онлайнера» недавно заметил сразу три автомобиля, припаркованных на встречной, прямо в полосе движения.

— Иной раз поражаешься водителям: это от незнания ПДД или от наплевательского отношения к другим? На Гамарника отлично видна разметка, где указано движение по полосам, а паркуются там, как хотят или как могут. Два водителя (Volvo и Honda) спокойно припарковались на встречной полосе. Позже к ним присоединился водитель на Chevrolet. Из-за этой троицы водителю Skoda пришлось выезжать на встречку, чтобы проехать дальше. Водители, помните про ПДД, уважайте других участников дорожного движения, на дорогах вы не одни, — призвал автор фото.

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