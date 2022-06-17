закрыть
17 июня 2022, пятница, 17:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россия устроила угрозу для МКС, а потом ее «героически спасла»

5
  • 17.06.2022, 14:27
  • 6,844
Россия устроила угрозу для МКС, а потом ее «героически спасла»

Комедия от Рогозина.

Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса и любитель поэзии, гордо показал видео уклонения корабля Прогресс МС-20 от столкновения с космическим мусором. Правда, последний оставила на орбите сама Россия, пишет сайт nv.ua.

«Подтверждаю, что в 22.03 мск двигателями российского транспортного грузового корабля Прогресс МС-20 проведен внеплановый маневр уклонение Международной космической станции от опасного сближения с фрагментом космического аппарата Космос-1408», — написал он в своем Telegram-канале.

Пост вызвал восторг среди подписчиков социально активного чиновника. Фолловеры ставили лайки и сердечки, после чего Рогозин выложил ролик с подписью «Видео работы нашего корабля для уклонения МКС от опасного сближения с космическим мусором».

Космический мусор, от столкновения с которым спас МКС Прогресс МС-20 — это обломки спутника Космос-1408, который Россия сама же и уничтожила в ходе испытания противоспутникового оружия.

Это событие вызвало бурную реакцию международного космического сообщества. Директор NASA Билл Нельсон сразу осудил Россию за безответственность, подвергающую опасности работу МКС.

«Как и госсекретарь Блинкен, я возмущен этим безответственным и дестабилизирующим действием. При долгой и легендарной истории России в области пилотируемых космических полетов немыслимо, чтобы она подвергала опасности не только американских и международных астронавтов-партнеров на МКС, но и их собственных космонавтов», — заявил он.

В ответ Дмитрий Рогозин ответил, что Международной космической станции ничего не угрожает. И добавил: «Создание противоспутникового оружия — это очевидное дело, и Россия должна его иметь».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Истинная личина российских боссов
Истинная личина российских боссов Леонид Невзлин
Урок «беллита» для чиновников
Урок «беллита» для чиновников Ирина Халип
Как лукашенковские прихвостни разваливают «Гродно Азот»
Как лукашенковские прихвостни разваливают «Гродно Азот» Артем Черников
Коварный остров, летящий в никуда
Коварный остров, летящий в никуда Владимир Халип