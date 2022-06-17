Россия устроила угрозу для МКС, а потом ее «героически спасла» 5 17.06.2022, 14:27

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Комедия от Рогозина.

Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса и любитель поэзии, гордо показал видео уклонения корабля Прогресс МС-20 от столкновения с космическим мусором. Правда, последний оставила на орбите сама Россия, пишет сайт nv.ua.

«Подтверждаю, что в 22.03 мск двигателями российского транспортного грузового корабля Прогресс МС-20 проведен внеплановый маневр уклонение Международной космической станции от опасного сближения с фрагментом космического аппарата Космос-1408», — написал он в своем Telegram-канале.

Пост вызвал восторг среди подписчиков социально активного чиновника. Фолловеры ставили лайки и сердечки, после чего Рогозин выложил ролик с подписью «Видео работы нашего корабля для уклонения МКС от опасного сближения с космическим мусором».

Космический мусор, от столкновения с которым спас МКС Прогресс МС-20 — это обломки спутника Космос-1408, который Россия сама же и уничтожила в ходе испытания противоспутникового оружия.

Это событие вызвало бурную реакцию международного космического сообщества. Директор NASA Билл Нельсон сразу осудил Россию за безответственность, подвергающую опасности работу МКС.

«Как и госсекретарь Блинкен, я возмущен этим безответственным и дестабилизирующим действием. При долгой и легендарной истории России в области пилотируемых космических полетов немыслимо, чтобы она подвергала опасности не только американских и международных астронавтов-партнеров на МКС, но и их собственных космонавтов», — заявил он.

В ответ Дмитрий Рогозин ответил, что Международной космической станции ничего не угрожает. И добавил: «Создание противоспутникового оружия — это очевидное дело, и Россия должна его иметь».

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