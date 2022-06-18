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«В России обострилась борьба за место «фюрера»

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  • 18.06.2022, 10:14
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«В России обострилась борьба за место «фюрера»

Идет большой кастинг.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев желают занять место российского диктатора Владимира Путина, предполагает секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

«Там (в России — ред.) же каждый себя считает фюрером. Каждый имеет большое желание занять его место. [Рогозин и Медведев] (не буду давать медицинские выводы, хотя они на поверхности), пожалуй, большое имеют желание занять место фюрера», — сказал Данилов в эфире Радио НВ.

Также секретарь СНБО считает, что между потенциальными преемниками правителей в России всегда идет борьба за трон. По его мнению, сейчас конкуренция обострилась из-за информации о проблемах со здоровьем у Путина.

«Сейчас идет обострение борьбы за трон, потому что тот, кто на троне, — [там] временно, имеет определенные проблемы [со здоровьем], судя по многим информационным потокам, по данным разведок. <…> Там сегодня идет большой кастинг. Они друг перед другом соревнуются за, условно, любовь человека, еще находящегося сейчас временно в том кресле. Сейчас у них все только начинается», — рассказал Данилов.

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