В Гомельской области алабай насмерть загрыз 66-летнюю женщину 18.06.2022, 17:10

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Все случилось утром 18 июня в Ветке.

Житель города зашел к своей матери в гости и увидел, что она лежит в крови во дворе. В этот момент на него набросился алабай и схватил за руку, пишет zerkalo.io.

Мужчина отбросил ее, выскочил за ворота же позвонил в милицию и скорую помощь. Сотрудники милиции, которые прибыли на место событий увидели неадекватное состояние собаки и застрелили ее.

Медики оказали пострадавшему мужчине необходимую помощь. Женщина от полученных травм скончалась.

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