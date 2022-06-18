В Гомельской области алабай насмерть загрыз 66-летнюю женщину
- 18.06.2022, 17:10
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Все случилось утром 18 июня в Ветке.
Житель города зашел к своей матери в гости и увидел, что она лежит в крови во дворе. В этот момент на него набросился алабай и схватил за руку, пишет zerkalo.io.
Мужчина отбросил ее, выскочил за ворота же позвонил в милицию и скорую помощь. Сотрудники милиции, которые прибыли на место событий увидели неадекватное состояние собаки и застрелили ее.
Медики оказали пострадавшему мужчине необходимую помощь. Женщина от полученных травм скончалась.