Как Китай отказал Путину в поддержке из-за войны Альфред Кох

18.06.2022, 20:40

Китай понимает, что Россия будет разбита.

Меня впечатлило короткое, пятиминутное выступление китайского лидера Си Цзиньпина. И даже не все выступление (оно в основном состояло из округлых формулировок про дружбу и сотрудничество), а приведенная им в середине выступления китайская мудрость. Вот эта цитата целиком:

"Умный человек даже в выгодном положении держит в виду возможный вред, а в положении невыгодном видит потенциальную возможность. Опасность и возможность сосуществуют всегда, преодолев опасность – получишь возможность. Сила – в уверенности. Чем больше трудностей – тем важнее уверенность".

Можете прослушать его речь. Он довольно театральными паузами выделил этот кусок своего выступления. И по смыслу он никак не совпадал ни с тем, о чем он говорил до этого куска, ни с тем, о чем говорил после. Это был явный месседж Путину. И, мне кажется, Путин это понял.

Как бы я расшифровал послание Си Цзиньпина? Давайте по частям.

Первое: "Умный человек даже в выгодном положении держит в виду возможный вред". Тут все просто: Вова, ты не просчитал негативные последствия своего решения. Ты считал свое положение накануне вторжения настолько выгодным, что не увидел скрытые в нем изъяны и опасности.

Второе: "...а в положении невыгодном видит потенциальную возможность." Теперь ты, дорогуша, в жопе. Думай теперь, как из нее выбираться. И не упусти свой шанс. Потому что даже из самой плохой ситуации всегда есть выход. Главное – его увидеть.

Третье: "Опасность и возможность сосуществуют всегда". Ты, Вова, хочешь, чтобы я тебе помог. В этом ты видишь свою возможность выбраться из задницы, в которую ты сам себя загнал. Но я вижу в этом опасность для Китая.

Четвертое: "...преодолев опасность – получишь возможность". Ты получишь мою поддержку, только если устранишь риски для меня. А это можно сделать только одним способом – закончить войну. Пока ты воюешь – ты моей помощи не получишь, потому, что я тут вижу для себя опасность.

Пятое: "Сила – в уверенности. Чем больше трудностей, тем важнее уверенность". Прими, наконец, решение: если ты можешь победить, то побеждай. Это тоже вариант окончания войны. Если не можешь – заканчивай ее, то есть просто убирайся восвояси. Твоя проблема в том, что ты никак не признаешься себе, что ты не можешь победить и ты потерпел фиаско. Ты продолжаешь то, в чем ты сам уже не уверен. И чем дальше ты продолжаешь эту войну, тем больше трудностей у тебя возникает. И тем меньше у тебя уверенности. А должно быть наоборот.

Короче, итог такой: признай поражение, и ты получишь мою поддержку. Пока ты воюешь – моей помощи не жди.

Лично я так понял это послание. И я даже не вижу никаких других вариантов интерпретации этого четкого и ясного высказывания.

Ребята! Китай отказал ему в поддержке. Это ясно, как Божий день. Ну прочитайте же еще раз этот кусок выступления Си Цзиньпина. Ну точно же, ну черным по белому!

А все потому, что даже китайцы знают, что наше дело – правое, что враг будет разбит, и что победа будет за нами.

Альфред Кох, российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России, «Главред»

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