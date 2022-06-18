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Politico: Пентагон хочет увеличить поставки РСЗО для Украины

  • 18.06.2022, 22:17
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Politico: Пентагон хочет увеличить поставки РСЗО для Украины

США намерены отправить в Украину еще четыре HIMARS в рамках следующего пакета военной помощи.

Минобороны США планирует увеличить поставки реактивных систем залпового огня HIMARS украинским военным, сообщает Politico (перевод - «Главред») со ссылкой на заявление нескольких чиновников США.

По их информации, США намерены отправить в Украину еще четыре РСЗО в рамках следующего пакета военной помощи. Но согласия по решению еще не достигнуто.

"Министерство обороны все еще взвешивает все варианты, и решение об отправке еще четырех РСЗО HIMARS еще не является окончательным", - подчеркнул чиновник Пентагона.

По его словам, решение о передаче РСЗО будет основано "на неотложных потребностях Украины". При этом в администрации Байдена добавили, что помимо РСЗО также планируются и поставки снарядов.

"Мы ожидаем скорой передачи большего количества HIMARS и большего количества управляемых снарядов", - отметил чиновник.

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