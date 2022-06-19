Где дешевле продукты: журналисты закупились в Беларуси, Польше, Украине, Литве и Грузии 16 19.06.2022, 9:48

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Главный вывод после сравнения цен.

Полномасштабное нападение России на Украину вызвало рост цен по всему региону и даже угрожает миру продовольственным кризисом. Цены продолжают рост и в Беларуси, и в других странах.

Инфляция в мае-2022 к маю-2021, по официальным источникам, такова: Беларусь – 17 %, Польша – 14 %, Украина– 18 %, Литва – 18,9 %, Грузия – 13,3 %.

Так где сейчас дешевле сходить в магазин? Журналисты «Белсата» посчитали.

Вот как считали:

Взяли полсотни продуктов из расчета на одного человека в неделю, перед тем спросив у читателей в соцсетях, что бы они взяли в магазине себе на неделю, если бы оказались перед пустым холодильником. Простите, что не взяли ряженку: это «экзотический» продукт в Грузии и Польше, там популярна другая «молочка».

Прошлись по онлайн-магазинам в Беларуси, а также в странах, куда чаще всего эмигрировали по политическим мотивам беларусы: в Польше, Украине, Литве и Грузии. При выборе локации обозначали центр столицы. Во всех странах кроме Грузии удалось найти онлайн-магазины торговых сетей, которые считаются недорогими.

В Грузии же онлайн-торговля не развита – там пришлось обратиться к сайту доставки еды, курьеры которого въезжают в «офлайновые» магазины. И с грузинскими ценами нужно помнить: там больше, чем в других странах, принято ходить на рынки и торговаться: можно купить 1 кг яблок за 2,5 лари в магазине, а можно, хорошо поговорив, получить его же за полтора лари на рынке.

Выбирали либо самый дешевый продукт (без учета акционных цен), либо популярный недорогой продукт международного бренда (чай, кофе, питьевой йогурт), который есть во всех странах. Не гурманствовали: макароны брали самые дешевые, даже если не уверены, не сварятся ли они в кашу.

Количество и объемы продуктов выбирали фактически «пальцем в небо»: кому-то четыре йогурта в неделю не нужны, а кому-то трех бутылок пива хватит на один день. Кто-то совсем не потребляет мясо, кому-то не нужно столько фруктов. Некоторые продукты брали с запасом: вряд ли за неделю получится съесть килограмм соли или вылить литр масла, но обычно в магазинах меньшие объемы не покупают.

Когда продукты были в разной фасовке, переводили цены в «беларусскую» фасовку (например, какой-то продукт в Беларуси фасуют по 430 г, а в Украине самый похожий по 510 г – делим украинскую цену на 510 и умножаем на 430).

Перевели все в доллары США как валюту, которая не является национальной ни в одной из этих стран, но при том ее охотно продают и покупают в обменниках. Взяли лучший курс, по которому банки продавали доллары на день анализа.

Вот большая таблица. В правой половине – цены в долларах. Зеленым цветом обозначена лучшая среди пяти стран цена, красным – худшая..

Что видим:

Лучшие цены на продукты, как ни странно, в Польше. Следом Украина (где цены подпорчены логистическими проблемами, вызванными войной), затем Беларусь, Грузия (где нужно помнить, что на рынках цены будут лучше, особенно если торговаться) и самая дорогая – Литва.

Если переводить цены в евро, Рейтинг тот же: Польша (61,53 евро), Украина (66,82 евро), Беларусь (71,23 евро), Грузия (75,87 евро), Литва (92,15 евро).

Не все продукты равновесно дешевле или дороже. Да, в Беларуси самые дешевые макароны, пиво, черный хлеб и прочее, но самые дорогие яблоки, бананы, картофель, морковь, кофе, мороженое, минералка и прочее.ё

В Польше же макароны самые дорогие, хотя многое дешевле, чем в других проанализированных странах. В Грузии даже в магазине, а не на рынке, самые дешевые овощи. Даже во время войны многое в Украине остается дешевле, чем в других странах. А в Литве внезапно нашелся самый дешевый свиной фарш, хотя куриное филе там самое дорогое.

Что еще нужно не забывать:

Разные страны по-разному борются с инфляцией: возможно, у кого-то такой подход, который сейчас даст низкие цены, а позже – резкий скачок (или наоборот– сейчас резкий рост, зато потом стабильность).

Также разные страны по-разному вмешиваются в курс национальной валюты по отношению к иностранным (а Литва почти никак не может повлиять на курс евро), и слишком сильная национальная валюта может вредить экспорту собственных товаров и услуг.

Средние зарплаты в проанализированных странах очень разные. Официальные такие (до вычета налогов и сборов): Беларусь – 559,67 доллара (апрель-2022), Польша – 1503,66 доллара (апрель-2022), Украина – 509,68 доллара (январь-2022, более новых данных нет), Литва – 1904,62 доллара (и квартал 2022 года), Грузия – 464,57 доллара (и квартал 2022 года). Реальные зарплаты могут существенно отличаться от официальной статистики некоторых стран.

«Стоимость проживания» в стране также определяется налогами и сборами, ценами на жилье и коммунальные услуги, на транспорт и телекоммуникации, на медицинские услуги и образование… Например, в Польше можно получить втрое выше зарплату, чем в Беларуси, сэкономить на еде, но сильно проиграть на снятии квартиры. А может так повезти с жильем и работой в Литве, что цены на продукты не будут казаться такими уж высокими.

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