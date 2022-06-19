Зачем Токаев унизил Путина? 14 19.06.2022, 11:40

18,170

Это был полный провал Кремля.

Россия попала в очень неприятную ситуацию после слов президента Казахстана о непризнании «ЛДНР», убежден российский предприниматель Дмитрий Потапенко.

— Я считаю, что Маргарита Симоньян категорически неверно провела дискуссию. Она — явный приверженец Путина («начальника», как она его называет). Надо обладать умением вести подобного рода дискурсы с пониманием потенциального ответа респондента, — поделился мнением о скандальном заявлении президента Казахстана на форуме в Санкт-Петербурге российский бизнесмен Дмитрий Потапенко на «Радио Свобода».

— Это полный провал. Сейчас Россия попала в очень неприятную ситуацию, потому что это публичное заявление, дезавуировать его сейчас невозможно. Если бы этого вопроса не было и не было подобного рода ответа, то можно было бы наводить тень на плетень. А здесь маски сброшены, — убежден Потапенко.

На просьбу ведущего программы Мумина Шакирова рассказать, как в момент выступления Касыма-Жомарта Токаева вел себя российский президент, бизнесмен отметил:

— Все было очень четко. На неофициальных кадрах видно, что у него изменена поза, наклон головы. Понятно, что как нормальный политик, который в состоянии контролировать текст, он не сказал: «Что же ты, тварь, такого наговорил?!» Но на лицо Владимира Путина упала маска, желваки вздулись, он развернулся в другую сторону. То есть он спалился по полной программе. Он развернулся в своем тексте в другую сторону.

Что может сделать Путин в отместку? Может ли Москва как-то повлиять на экономическую ситуацию в Казахстане? Мнение Потапенко:

— Технически изначально — да, но это будет крайне невыгодно для России, потому что это еще увеличит разворот Казахстана в сторону Китая. А с Китаем у Казахстана весьма неплохие отношения. Просто инвестиций будет больше в Казахстан из Китая. Я не исключаю, что это осознанная, продуманная политика Казахстана. Я считаю, что он ориентируется просто на куда более мощного, кратно большего игрока с точки зрения инвестиций, технологий в первую очередь. Китай — это высокотехнологичная держава. И зачем Казахстану взаимодействовать просто с сырьевой державой?

Напомним, что во время дискуссии между президентами России и Казахстана на Санкт-Петербургском экономическом форуме Токаев заявил:

— Мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. По всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Донецк и Луганск.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».