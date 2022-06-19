закрыть
19 июня 2022, воскресенье, 13:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ уничтожили уже 33 600 оккупантов и массу техники врага

3
  • 19.06.2022, 12:00
  • 1,784
ВСУ уничтожили уже 33 600 оккупантов и массу техники врага

Озвучены новые потери России в войне с Украиной.

За минувшие сутки оккупационные войска потеряли 250 человек из личного состава. Всего число ликвидированных в Украине российских военных превышает 33 600 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

По данным ведомства, за прошедшие сутки войска РФ понесли наибольшие потери на Бахмутском и Запорожском направлениях.

Общие боевые потери оккупантов на 19 июня ориентировочно составили:

личного состава - около 33600 (+250) человек ликвидировано,

танков - 1468 (+3),

боевых бронированных машин - 3577 (+4),

артиллерийских систем - 745 (+6),

РСЗО - 235 (+2),

средства ПВО - 98 (+0),

самолетов - 216 (+0),

вертолетов - 181 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 598 (+4),

крылатые ракеты-130 (+1),

корабли / катера - 14 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 2523 (+10),

специальная техника - 55 (+0).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дело Лукашенко пахнет керосином
Дело Лукашенко пахнет керосином Артем Черников
Фиаско Лукашенко в прямом эфире
Фиаско Лукашенко в прямом эфире Telegram-канал «Ник и Майк»
Истинная личина российских боссов
Истинная личина российских боссов Леонид Невзлин
Урок «беллита» для чиновников
Урок «беллита» для чиновников Ирина Халип