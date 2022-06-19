ВСУ уничтожили уже 33 600 оккупантов и массу техники врага

ВСУ уничтожили уже 33 600 оккупантов и массу техники врага3
- 19.06.2022, 12:00
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Озвучены новые потери России в войне с Украиной.
За минувшие сутки оккупационные войска потеряли 250 человек из личного состава. Всего число ликвидированных в Украине российских военных превышает 33 600 человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
По данным ведомства, за прошедшие сутки войска РФ понесли наибольшие потери на Бахмутском и Запорожском направлениях.
Общие боевые потери оккупантов на 19 июня ориентировочно составили:
личного состава - около 33600 (+250) человек ликвидировано,
танков - 1468 (+3),
боевых бронированных машин - 3577 (+4),
артиллерийских систем - 745 (+6),
РСЗО - 235 (+2),
средства ПВО - 98 (+0),
самолетов - 216 (+0),
вертолетов - 181 (+1),
БПЛА оперативно-тактического уровня - 598 (+4),
крылатые ракеты-130 (+1),
корабли / катера - 14 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн - 2523 (+10),
специальная техника - 55 (+0).