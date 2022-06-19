ВСУ уничтожили уже 33 600 оккупантов и массу техники врага 3 19.06.2022, 12:00

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Озвучены новые потери России в войне с Украиной.

За минувшие сутки оккупационные войска потеряли 250 человек из личного состава. Всего число ликвидированных в Украине российских военных превышает 33 600 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

По данным ведомства, за прошедшие сутки войска РФ понесли наибольшие потери на Бахмутском и Запорожском направлениях.

Общие боевые потери оккупантов на 19 июня ориентировочно составили:

личного состава - около 33600 (+250) человек ликвидировано,

танков - 1468 (+3),

боевых бронированных машин - 3577 (+4),

артиллерийских систем - 745 (+6),

РСЗО - 235 (+2),

средства ПВО - 98 (+0),

самолетов - 216 (+0),

вертолетов - 181 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 598 (+4),

крылатые ракеты-130 (+1),

корабли / катера - 14 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 2523 (+10),

специальная техника - 55 (+0).

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