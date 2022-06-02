Украинские защитники уничтожили огромное количество техники врага на Донбасса
- 2.06.2022, 7:49
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Взорван в том числе склад с боеприпасами.
В течение суток, 1 июня, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток российские военные совершили одну атаку.
Как сообщает оперативно-тактической группировке Восток, украинские защитники успешно ее отбили и нанесли врагу потери.
Украинским военным удалось уничтожить:
личного состава – 38
БТР – 1
ББМ – 1
артиллерийских систем – 1
минометов – 2
АТТ – 2
БПЛА – 1
экипаж БпАК – 1
Кроме того, украинским защитникам удалось уничтожить склад с боеприпасами.