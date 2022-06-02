Украинские защитники уничтожили огромное количество техники врага на Донбасса 2.06.2022, 7:49

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Взорван в том числе склад с боеприпасами.

В течение суток, 1 июня, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток российские военные совершили одну атаку.

Как сообщает оперативно-тактической группировке Восток, украинские защитники успешно ее отбили и нанесли врагу потери.

Украинским военным удалось уничтожить:

личного состава – 38

БТР – 1

ББМ – 1

артиллерийских систем – 1

минометов – 2

АТТ – 2

БПЛА – 1

экипаж БпАК – 1

Кроме того, украинским защитникам удалось уничтожить склад с боеприпасами.

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