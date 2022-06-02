закрыть
2 июня 2022, четверг, 11:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские защитники уничтожили огромное количество техники врага на Донбасса

  • 2.06.2022, 7:49
  • 4,242
Украинские защитники уничтожили огромное количество техники врага на Донбасса

Взорван в том числе склад с боеприпасами.

В течение суток, 1 июня, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток российские военные совершили одну атаку.

Как сообщает оперативно-тактической группировке Восток, украинские защитники успешно ее отбили и нанесли врагу потери.

Украинским военным удалось уничтожить:

личного состава – 38

БТР – 1

ББМ – 1

артиллерийских систем – 1

минометов – 2

АТТ – 2

БПЛА – 1

экипаж БпАК – 1

Кроме того, украинским защитникам удалось уничтожить склад с боеприпасами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Свобода победит имперскую гордыню
Свобода победит имперскую гордыню Леонид Невзлин
Звездный час
Звездный час Андрей Пионтковский
Последнее оружие победы
Последнее оружие победы Андрей Зубов
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта Артем Черников