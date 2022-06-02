По ком больше всего ударил рост цен в Беларуси? 10 2.06.2022, 7:54

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Эксперты оценили экономическую ситуацию в стране.

В апреле 2022 года средняя зарплата белорусов составила 1568 рублей. Если среднюю зарплату сравнить со средней зарплатой в апреле 2021 года, то ее падение составило 4 с половиной процента. С первого июня 2022 года выросли не только цены на потребительские товары. Повышаются тарифы на теплоснабжение: с 21-го рубля 92 копеек, до 23-х рублей 85-ти копеек за гигакалорию, сообщает «Белсат».

«Цены же растут не только для населения, они растут и для производителей», – отмечает экономист Лев Марголин.

Рост цен больше всего бьет, конечно же, по пенсионерам. Официально средняя пенсия в стране составляет 548,5 рублей. В цифрах это больше, чем в декабре 2021 года. Но фактически из-за инфляции реальные пенсии в Беларуси снижаются пятый месяц подряд. Коллеги м радио «Свабода» подсчитали, что белорусские пенсионеры в конце 2021 года на среднюю пенсию могли купить 408 килограммов моркови, а сейчас – 340 килограммов.

Как утверждают эксперты, так или иначе, ситуация будет ухудшаться. Именно в июне заработают западные санкции против очень важных для Беларуси сфер: деревообработки и металлургии. А это новые сокращения, увольнения и, фактически, гибель целых отраслей экономики.

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