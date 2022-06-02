закрыть
2 июня 2022, четверг, 11:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Датская компания по производству «умных» счетчиков воды и энергии свернула бизнес в Беларуси

6
  • 2.06.2022, 8:06
  • 3,976
Датская компания по производству «умных» счетчиков воды и энергии свернула бизнес в Беларуси

Аналогичное решение принято в отношении РФ.

Датская компания Karmstrup по производству систем интеллектуального учета воды и энергии, счетчики которой стоят в домах многих европейцев, приняла решение об уходе с белорусского и российского рынков и находится в процессе закрытия бизнеса. Об этом в компании сообщили газете Berlingske.

«В ответ на вторжение России и агрессию против Украины мы в марте приняли решение закрыть всю торговлю с Россией и Беларусью. Наш офис, штат и программы сотрудничества с дилерами в настоящее время сворачиваются в соответствии с действующими правилами», — рассказала директор Kamstrup по коммуникациям и пожарной безопасности Луиза Вестергаард-Хансен.

Из ее письма следует, что оборот компании в России (от 5 до 10 млн датских крон в год) составляет лишь малую часть от общей выручки в 2,4 млрд крон, какой она была в прошлом году.

Как отмечает издание, на российском рынке не осталось датских компаний, которые бы вели бизнес в тех же объемах, как до начала войны в Украине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Свобода победит имперскую гордыню
Свобода победит имперскую гордыню Леонид Невзлин
Звездный час
Звездный час Андрей Пионтковский
Последнее оружие победы
Последнее оружие победы Андрей Зубов
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта Артем Черников