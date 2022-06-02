Датская компания по производству «умных» счетчиков воды и энергии свернула бизнес в Беларуси

Датская компания по производству «умных» счетчиков воды и энергии свернула бизнес в Беларуси6
- 2.06.2022, 8:06
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Аналогичное решение принято в отношении РФ.
Датская компания Karmstrup по производству систем интеллектуального учета воды и энергии, счетчики которой стоят в домах многих европейцев, приняла решение об уходе с белорусского и российского рынков и находится в процессе закрытия бизнеса. Об этом в компании сообщили газете Berlingske.
«В ответ на вторжение России и агрессию против Украины мы в марте приняли решение закрыть всю торговлю с Россией и Беларусью. Наш офис, штат и программы сотрудничества с дилерами в настоящее время сворачиваются в соответствии с действующими правилами», — рассказала директор Kamstrup по коммуникациям и пожарной безопасности Луиза Вестергаард-Хансен.
Из ее письма следует, что оборот компании в России (от 5 до 10 млн датских крон в год) составляет лишь малую часть от общей выручки в 2,4 млрд крон, какой она была в прошлом году.
Как отмечает издание, на российском рынке не осталось датских компаний, которые бы вели бизнес в тех же объемах, как до начала войны в Украине.