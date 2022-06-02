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Зеленский об игре сборной Украины по футболу: Два часа счастья, от которого мы отвыкли

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  • 2.06.2022, 8:23
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Зеленский об игре сборной Украины по футболу: Два часа счастья, от которого мы отвыкли

Президент страны поблагодарил спортсменов за матч против сборной Шотландии.

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram поблагодарил национальную сборную по футболу за матч против сборной Шотландии, который прошел в Глазго 1 июня.

Это были стыковой матч отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года и первая игра национальной сборной по футболу с начала полномасштабного вторжения России в Украину (за исключением товарищеских матчей). Игра завершилась победой Украины со счетом 3:1.

"Есть мгновения, когда не нужно много слов! Просто гордость! Просто спасибо, ребята! Два часа счастья, от которого мы отвыкли. Вышли. Бились. Выстояли. Победили. Потому что украинцы!" – прокомментировал Зеленский.

Сборная подарила радость украинским военным и всей стране, подчеркнул президент.

"Мы сражаемся все, каждый на своем фронте, именно за это. За наш сине-желтый флаг, за наш герб на сердце, за "Ще не вмерла України...", которую не заглушить. Воюем, сражаемся, выстоим, победим. Потому что украинцы!" – добавил он.

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