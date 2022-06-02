Украинский боец под взрывы снарядов записал сильное видео с передовой 4 2.06.2022, 8:45

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Воины ВСУ не отступали, чтобы не привести вражескую артиллерию к своим позициям.

Боец ВСУ показал видео, снятое во время вражеских обстрелов на передовой на Донбассе. Воины не отступали, чтобы не привести вражескую артиллерию к своим позициям.

Ролик опубликован в Facebook.

Бойцы пережидали вражеский обстрел в посадке и автор видео отвлекался от ужасов войны, глядя на природу.

"В такие моменты, чтобы не сойти с ума ... потому что действительно может стать страшно... смотришь на природу, вот возле меня летает шмель, бабочки, ощущаю ветер и напоминаю себе, за что я тут бьюсь. Почему именно я тут нахожусь - чтоб остановить это зло, чтобы не дать ему пройти дальше, не дать уничтожать наших людей и захватывать нашу страну", - рассказал боец.

Он добавил, что когда знаешь, за что сражаешься, "можешь вытерпеть что угодно". А враги, по словам бойца "очень сильно лютуют" так как в предыдущие дни наши защитники уничтожили большое количество их живой силы и техники. Все что могут сделать в ответ оккупанты - выпускать снаряды по позициям ВСУ.

"Но как видно, это не помогает - мы тут воюем и побеждаем ... жизнь прекрасна, пока ты жив", - с улыбкой закончил свое видео украинский воин.

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