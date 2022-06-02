Невзоров: «Сармат» окажется такой же басней, как и «Киев за три часа» 4 2.06.2022, 8:49

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Александр Невзоров

«Царствование» Путина должно быть исключительно выдержано в стилистике его дворца в Геленджике.

В своей еженедельной программе российский публицист Александр Невзоров разносит в пух и прах свежий нарратив российской пропаганды о ракетных комплексах «Сармат».

– Царствование Путина должно быть исключительно выдержано в стилистике его дворца в Геленджике, – заходит издалека Александр Невзоров. – Много позолоты и очень много аквадискотек и сияющей краски. За десятилетия царствования он никогда никому не сказал даже одного слова правды. Воодушевившись примером, перешла на тотальную ложь и вся обслуга. Теперь обслуга самозабвенно врет про какие-то «Сарматы».

Показывают, правда, пока только мультики про них, но обещают, что этот мультик сокрушит Киев, уничтожит Лондон и испепелит Париж. Врут они с тем же исступлением, с каким врали про «Киев за три часа» и «ядовитых гусей». Есть ли в баснях о «Сармате» хоть какой-то процентик правды? Это совершенно неизвестно.

Следует помнить, что угрожают миру «Сарматом» те же самые люди, что безостановочно с вечно кипящей слюной всегда врали обо всем. То, что «Сармат» окажется такой же басней, как и «Киев за три часа» и вторая армия мира, это очень вероятно.

Тем не менее, его мифичность не отменяет абсолютную реальность ядерной войны, – считает Невзоров. – Для нее есть все в наличии и даже под рукой. Есть какие-то старые советские атомные бомбы. Возможно, некоторые из них полетят. А некоторые даже взорвутся. Паранойя – есть. Осознание себя главной и ключевой фигурой Вселенной, гением войны, наполеоном, повелителем мира – все в наличии.

Есть и спятившие мертвоглазые бородачи, которые шепчут в пластмассовые уши президента всякую ахинею про жертвенную кровь развратного человечества, которую надо немедленно пустить.

Влияние пафосных бредоносцев и конспирологов за дни войны на Путина стократно возросло. Убить, наконец, науку. Остановить греховное развитие техники и вернуть глупый род человеческий в сладкое время раннего Средневековья, где они вновь без помех смогут веровать. Цели такие.

И есть вишенка на тортике — это штат тех, кто доведет дело до последней пусковой кнопки. Неслучайно начались и многозначительные учения дивизии ракетных войск стратегического назначения. Так называемые «Ярсы» пошли. Об этом учении очень многозначительно сообщила пресс-служба Министерства Обороны РФ.

И там уж, что называется, как пойдет с этой ядерной войной. Конечно, какие-то ракеты застрянут в шахтах и взорвутся прямо в них. Какие-то полетают и вернутся в родную гавань, чтобы бабахнуть там. Но какие-то и полетят. Некоторые кривенько, а некоторые и вполне штатно. Возможно все.

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