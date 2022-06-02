«Белорус тут может купить квартиру за два года» 7 2.06.2022, 9:01

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Молодая пара переехала в Австралию и рассказала, как там устроена жизнь.

Катя и Олег живут в Австралии несколько месяцев. Их переезд затягивался годами, ведь попасть в страну контрастов для белорусов не так уж и просто. Ребятам пришлось собрать огромное количество документов, а Кате даже поступить в университет, чтобы наконец долететь до самого зеленого континента.

Журналисты realt.by поговорили с девушкой о первых месяцах жизни в далекой стране и узнали, какие у местных отношения с недвижимостью и почему белорусы смогут купить тут квартиру быстрее, чем австралийцы.

«Нас здесь не ждут»

Когда речь заходит об Австралии, на ум приходят милейшие коалы и люди с лучезарной улыбкой. И им есть чему радоваться: вокруг зелень, много солнца, океаны и моря доступны круглый год. С таким климатом не нужны и другие курорты.

Самый известный город в Австралии — это, конечно, Сидней, который ошибочно многие считают столицей, которой является Канберра. Есть в Австралии еще один знаменитый город — Брисбен. По численности населения его можно сравнить с Минском, однако местные и иностранцы ставят его в один ряд с мегаполисами. Хоть он и третий крупный город на континенте, тем не менее, сильно уступает Сиднею и Мельбурну, где суммарно живет половина населения страны. Именно в Брисбен переехала жить молодая пара Катя и Олег.

— В Австралию мы решили переехать 4 года назад, когда еще жили на Кипре. Влюбились в Брисбен после программы «Орел и Решка». До этого хотели попробовать в США, но после детального изучения информации решили, что в Австралии нам понравится больше. Первоначально привлекал спокойный темп, более семейный уклад и высокое качество жизни, — рассказывает Катя. — Конечно, мы читали отзывы тех, кто успел там пожить. Были как и плюсы, так и минусы, но они казались нам незначительными. Так, например, многие жаловались, что в Австралии очень скучно. Не знаю, где жили люди до этого, но здесь постоянно проходят какие-то выставки и фестивали, люди занимаются спортом и не выглядят несчастными.

Катя пытается объяснить это тем, что австралийцы рано встают и уже к вечеру на вечеринки не хватает сил. Если в Беларуси в девять часов только начинается живая музыка, то в Австралии она заканчивается. Однако, можно найти и заведения, которые работают допоздна.

Процесс переезда затянулся не только из-за коронавируса, но и из-за белорусского паспорта.

— К гражданам из третьих стран, куда входит и Беларусь, предъявляются большие требования для въезда в страну. К тому же, наша страна не состоит с Австралией в тесных торгово-экономических отношениях. Нет и никаких упрощенных программ в сфере образования. Проще говоря, нас здесь не ждут, — обобщает девушка. — Возможностей получить визу не так много: есть студенческая и skilled. Последняя — самая распространенная и имеет несколько разновидностей. Но и ее сейчас стало сложнее получить. Она работает по балльной системе. Человеку присуждаются баллы и в зависимости от их количества выдается разрешение на проживание в определенных городах или за их пределами в течение нескольких лет.

При получении таких виз оцениваются возраст мигранта, образование, опыт работы и уровень английского. Минимальное количество баллов — 65. По словам Кати, все зависит от профессии: у каждой свой порог. Так, в широко востребованные сферы, как IT, возьмут быстрее человека с 80 баллами, чем с 65.

В Австралии есть и рабочая виза, но девушка говорит, что получить ее практически нереально. Поэтому единственным подходящим вариантом для молодых было поступление в вуз, но и это оказалось не так просто.

— Система такая же, как в Америке: ты должен доказать, что после обучения собираешься уехать. Для въезда в Австралию у тебя должен быть открыть счет, где будет не менее 50 тысяч долларов и предоставить документы на недвижимость в Беларуси. Наши родители предоставляли информацию о себе, а сестра мужа выступала спонсором, который в случае проблем сможет нас финансово поддержать.

Университеты в Австралии делятся на два типа: государственные и частные. Если ты гражданин из третьего круга стран, то имеешь право подавать документы на учебу в самые дорогие университеты, а это, как правило, государственные вузы. Приезжая за лучшим обучением, мигранты доказывают, что приехали сюда за образованием.

Частные университеты по стоимости не слишком отличаются от государственных. Катя учится в государственном университете, который обходится ей в 33 тысячи австралийских долларов в год (чуть больше 23 тысяч долларов США). Такие суммы платят только иностранцы, для местных учеба стоит в два раза дешевле. Студентом Катя будет всего два года.

В Брисбене ребята не разочаровались, а наоборот рады, что здесь царит дружелюбная и семейная атмосфера.

— Здесь очень тихо и спокойно по сравнению с Сиднеем или Мельбурном. Здесь никто не толпится, нет пробок, а люди стоят на расстоянии. Ситуация в лифте: прежде чем зайти, человек убеждается не против ли тот, кто уже внутри, чтобы к нему присоединились. Не знаю, всегда ли была у них социальная дистанция или все пришло с пандемией, — делится наблюдениями Катя.

В Брисбене в 2032 году пройдут Олимпийские игры, поэтому сейчас в городе идет активное строительство различных объектов.

— По всему городу установлены фонтаны, из которых можно пить, неподалеку есть общественные туалеты. Город и пригород полностью приспособлен для жизни людей с ограниченными возможностями. Тротуары сделаны с откосом под коляски, водители общественного транспорта помогают людям забраться в автобус и выйти из него. Я никогда не видела столько людей с ограничениями по здоровью, как в Австралии. Это не потому что их здесь больше, а потому что для них созданы все условия, чтобы они жили наравне со всеми.

Что касается развлечений, то местные власти стараются разнообразить культурную жизнь граждан. Каждую неделю в разных районах города проходят бесплатные кинопоказы на открытом воздухе и фестивали. Позаботились и том, чтобы у местных был постоянный доступ к воде. До океана примерно час езды, поэтому в центре города сделали искусственный пляж с белым песком, тропиками и голубой водой.

«Белорусы могут купить недвижимость за два года, если проявят свой талант экономии»

Что касается недвижимости, то большинство австралийской молодежи живет в арендованных квартирах. Вообще, квартиры и дома для местных — это не роскошь, а вполне доступные покупки. Однако, покупать объекты в собственность никто не спешит, хотя это очень выгодно.

— Австралийцы практически все свободное время проводят вне стен дома. Они даже обедают и ужинают в основном в кафе и ресторанах. Если честно, они не умеют откладывать. У них нет такой привычки, как у наших людей. Местные живут от зарплаты до зарплаты, хотя хорошо зарабатывают, — считает Катя. — Противоположное поведение у мигрантов. Они первым делом стараются приобрести недвижимость и благодаря выгодным кредитам и высоким зарплатам могут это сделать быстро. Думаю, белорусы справятся за два года, если проявят свой талант экономии.

Ребята живут на съемной квартире, которую нашли с большим трудом. И вот почему. В каждом штате свои особенности рынка. В Квинсленде коронавирус прошел довольно легко и это не повлияло на появление строгих локдаунов. Именно поэтому за два года многие австралийцы, которые перешли на удаленку, переехали жить в этот штат. К такому спросу город был не готов.

— Когда мы приехали, то столкнулись с тем, что на одну квартиру претендовали 20 пар. Сперва мы заполняли анкету о себе на сайте, чтобы нас допустили к просмотру объектов. Нас спрашивали про образование и рекомендации с работы. Риэлтер назначает всем одно время и уже после, тем, кому квартира понравилась, оставляют заявки. Их отбирает риэлтер и лучшие высылает собственнику. Осложняет процесс то, что нет никаких ограничений по времени в ответе. Так, например, нам пришел отказ по одному объекту спустя пару месяцев, — рассказывает белоруска. — В приоритете у риэлтера и собственника именно те люди, которые уже трудоустроены в Австралии. Мы были не из их числа. Пришлось предоставить выписку со счета и предложить внести предоплату за три месяца вперед.

Для тех, кто переехал в Австралию, неожиданностью может оказаться и то, что большинство объектов сдаются без мебели. Но девушка уверяет, что это больше преимущество, чем недостаток.

— Помимо основного платежа арендаторы оставляют залог. Он хранится не у риэлтера и собственника квартиры, а на счете специального государственного органа. Перед тем, как заселиться, ты фотографируешь и описываешь на бумаге каждый дефект, который был до тебя. Когда аренда заканчивается, приезжает независимый эксперт от государства и проверяет, испортил ли ты что-нибудь за время проживания. Если нет, то залог возвращают. Исходя из этого, легче один раз вложиться в свою мебель, а не платить за потертую от старости обивку.

Австралийцы любят большие пространства, поэтому на одного человека достаточно много квадратных метров. В квартире обязательно есть посудомоечная машина, помещения для стирки, мини-кабинет для работы. Кухня практически везде с островком по центру. Важно отметить, что количество комнат определяется по спальням. Гостиную на континенте за комнату не считают. Таким образом, двушка в Беларуси — это однушка в Австралии.

У каждого жителя дома есть ключ-чип, который позволяет ему подняться только на свой этаж и на крышу, где обустроена общая зона отдыха. Курьеры из служб доставки оставляют заказы или на ресепшене, или на улице — вполне нормальное явление.

— В Австралии система выплат заработной платы, оплата платежей за аренду и коммунальные услуги отличается от белорусской. В трудовом контракте прописывают годовую заработную плату, которую делят не по месяцам, а по неделям. Мой муж получает зарплату каждые две недели, а за квартиру мы платим каждую неделю по 360 австралийских долларов (почти 250 долларов США) — средняя цена в городе, — рассказывает Катя. — Что касается коммунальных услуг, то счет за них приходит раз в три месяца. В жировке также указано, сколько в среднем платит один человек, пара и семья с детьми, а рядом твои показатели. Мы будем оплачивать коммуналку впервые. Вышло 150 австралийских долларов (около 103 долларов США) за электричество, 50 долларов (35 долларов США) — газ и 180 долларов (125 долларов США) — за воду. Кстати, за электроэнергию вышло меньше среднего.

«Возврат может достигать до 50% от всех налогов, выплаченных за год»

Помимо этого в Австралии действует интересная система налогов. Чем больше человек зарабатывает, тем выше у него налоги. Например, муж Кати за год по контракту на прошлой работе должен был получить 65 тысяч австралийских долларов (45 тысяч долларов США). Из них около 11 тысяч австралийских долларов уйдет на налоги. Однако, в конце каждого финансового года, (в Австралии он в конце июня), каждый может произвести возврат N-суммы за определенные покупки и услуги.

— Мы будем обращаться к бухгалтеру, поскольку проходим через это впервые. Мой муж — шеф-повар и покупал много вещей, которые нужны для работы. Эти траты покроет нам государство, когда предоставим чеки. На сайте есть перечень вещей и услуг для каждой профессии, за которые могут вернуть налог. Я для работы покупала ноутбук и надеюсь вернуть его стоимость. Даже затраты, которые уйдут на бухгалтера, также возместят, но в следующем году. Возврат может достигать до 50% от всех налогов, выплаченных за год. Это все сделано для того, чтобы люди постоянно повышали свои профессиональные навыки, что в свою очередь влияет на уровень жизни. Поэтому государство готово оплачивать курсы по повышению квалификации, тренинги и технику, — рассказывает Катя.

Государство возвращает и средства, потраченные на обустройство второго объекта недвижимости, который владельцы планируют сдавать в аренду.

— Поэтому австралийцы стараются покупать квартиры, чтобы сэкономить деньги. А недвижимость в дальнейшем можно и продать. Это такая финансовая благодарность от государства за то, вы предоставляете дополнительное место для жилья, — рассказывает девушка. — На мой взгляд, в Австралии нет никаких проблем с приобретением недвижимости, но здешняя молодежь так не считает. Неделю назад здесь проходили выборы, где приняли решение об упрощении процессов покупки и оказании дополнительной помощи молодым. Нужно отметить важный факт, который формирует социальную ответственность в обществе: за игнорирование голосования здесь людей штрафуют.

Катя уверяет, что такого понятия, как дача, у австралийцев не существует. Большинство и так живет в домах. Квартиры — это прерогатива молодых людей. Понятия выехать на природу тоже нет, ведь все интегрировано в городскую среду. Единственное место, где местные еще покупают недвижимость, — это Бали. По словам девушки, австралийцев там привлекает «дикий образ жизни».

— Местные много путешествуют и в этом плане очень отличаются от белорусов. Мы привыкли работать, чтобы заработать на отдых раз в году, они же не отказывают себе в отдыхе круглый год. Они любят путешествовать по Австралии: летают из города в город, берут минивэн и на нем объезжают страну. Живут полной жизнью.

Самый популярный стереотип, который отпугивает многих туристов: Австралия является обителью ядовитых насекомых. За три месяца жизни в городе ребята не видели ни одной змеи и опасных пауков. А на пляжах даже есть дроны, которые следят за приближением акул и предупреждают отдыхающих.

— Здесь все уважительно относятся к природе и стараются жить с ней в гармонии.

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