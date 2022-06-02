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Украина и Польша подписали исторические договоренности в Киеве

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  • 2.06.2022, 9:07
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Украина и Польша подписали исторические договоренности в Киеве

Это первая встреча правительств обеих стран в таком формате.

В среду в Киеве прошли межправительственные консультации между Польшей и Украиной. Во встрече принимали участие Владимир Зеленский, Матеуш Моравецкий и Ярослав Качиньский. «Это исторический момент», – подвел итоги переговоров президент Украины в Facebook.

После переговоров премьер-министр и вице-премьер Польши выступили на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Глава украинского правительства сообщил о подписании восьми документов в cледующих сферах: энергетика, в военной и оборонной, пограничное и таможенное сотрудничество, экологическая политика, региональная политика, восстановление Украины и сотрудничество в области национальной памяти.

«Украина сегодня борется за восстановление мира здесь, но также за восстановление мира и безопасности во всей Европе; мы все сегодня живем в тени варварского нападения России», – отметил на переговорах Моравецкий.

Это первая встреча правительств обеих стран в таком формате.

«Это исторические и чрезвычайно продуктивные разговоры. Я ценю беспрецедентную поддержку Украины со стороны Польши. Отношения между нашими странами перешли на новый этап. Мы благодарим поляков за все и верим в наше большое совместное будущее», – заявил по итогам переговоров Зеленский.

«Украина и Польша укрепляют партнерство. Я с большой радостью приветствую в Киеве наших настоящих друзей: Матеуша Моравецкого и польскую правительственную делегацию», – написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Twitter.

Кроме того премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял участие в открытии контейнерного городка для жителей Бородянки под Киевом, потерявших свои дома в результате российского вторжения. Был торжественно открыт центр, который рассчитан примерно на 350 человек. Он был построен польской стороной.

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