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Стало известно, где на Донбассе идут самые ожесточенные бои

  • 2.06.2022, 9:13
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Стало известно, где на Донбассе идут самые ожесточенные бои

Оккупанты пошли на штурм на ряде направлений.

На Донецком направлении оккупанты обстреливают позиции украинских войск вдоль всей линии соприкосновения из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Лиманском направлении оккупационные российские войска вели боевые действия в направлении населенного пункта Райгородок, понесли потери и отошли.

На Северодонецком направлении оккупанты ведут штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк. При поддержке огня минометов проводили штурм в направлении населенных пунктов Боброво и Устиновка, успеха не имели.

На Бахмутском направлении армия РФ ведет штурмовые действия в населенном пункте Камышеваха с целью взятия под контроль города, имеет частичный успех, бои продолжаются.

Оккупанты вели штурм в направлениях населенных пунктов Нагорное и Белогоровка, в результате нанесенного огневого украинскими подразделениями поражения отошли.

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