Врач рассказал правду о «продукте от всех болезней» 2.06.2022, 9:43

4,068

Специалист назвал доступную альтернативу «чудо-препаратам».

В последние годы стало модно питаться водорослями. Более того, некоторые из них позиционируются, как средство «от всех болезней», отметил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

Например, спирулина. Производители рекомендуют ее при повышенной утомляемости, недостатке железа и как органическую протеиновую добавку при занятиях спортом. Однако ее роль в качестве лекарственного средства сомнительна.

«На самом деле ничего полезного в спирулине нет. Это распиаренный с коммерческой целью продукт, который продают в банках, таблетках и капсулах, напитках и множестве других форм», - считает специалист.

По словам врача, водоросли содержат много хлорофилла, и с ним как раз связывают лечебные свойства продукта. «Но хлорофилл есть в любой зеленой траве или водорослях, ничего полезного в нем нет. Но и вреда от водорослей нет», - уточнил специалист.

Сергей Вялов посоветовал воспринимать спирулину разве что в качестве дополнительного источника клетчатки. В этом плане водоросли являются альтернативой помидорам и овощам, например, если они надоели и хочется чего-нибудь эдакого. Однако привычные овощи, тем более со своего огорода, полезнее.

Кроме того, у некоторых специалистов вызывает озабоченность нередкое загрязнение спирулиновых добавок тяжелыми металлами. Все это требует жесткого регулирования условий производства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».