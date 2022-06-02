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«Везу на вокзал друга-китайца, потому что тот бесплатно сделал мне шаурму»

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  • 2.06.2022, 9:54
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«Везу на вокзал друга-китайца, потому что тот бесплатно сделал мне шаурму»

На какие уловки идут минские таксисты.

В период акции «Внимание, дети!» (проходит до 5 июня) контроль за дорогами по всем направлениям в Беларуси усилили. Стало ли от этого больше законопослушных водителей? Журналисты av.by решили проверить лично — и вот что из этого вышло.

«Пассажиры? Нет, друзья!»

Институт культуры — отсюда мы начинаем наш сегодняшний рейд. Рядом — ж/д станция, куда вечно опаздывающие гости столицы спешат на такси. А еще — пара университетских корпусов и спортивных комплексов, где студенты «за три рубля и вчетвером» вызывают «Яндекс.Эконом». Последнее, кстати, страшный сон любого водителя такси. Очень уж они любят упоминать, что их услуги стоят дешевле общественного транспорта. Хотя следует заметить: тарифы популярный агрегатор недавно все же поднял.

Но мы сегодня по другую сторону баррикад. Наша задача — разобраться в тонкой душевной организации минских таксистов и понять, почему они поголовно перевозят пассажиров с нарушениями. Начнем с владельца вот этого Hyundai Accent с известной всем оклейкой.

— Я не на линии. Везу товарища! — утверждает водитель, пока девушка с большой коробкой на заднем сиденье аж подпрыгивает от неожиданности.

Зачем вообще специалистам Транспортной инспекции выяснять очевидные вещи — например, работает в данный момент таксист или нет? От этого зависит, кто понесет ответственность за отсутствие техосмотра у машины: перевозчик-работодатель или сам водитель. К слову, напоминаем: автомобили-такси обязаны проходить ТО раз в полгода.

Некоторые водители уверены: Транспортная инспекция не имеет права останавливать гражданские машины (большое заблуждение!), поэтому пытаются «откосить» от штрафа, выдавая пассажиров за друзей и родственников. Часто доходит до абсурда.

Но наш собеседник после долгих расспросов все-таки признался, что он на заказе. «Корочки» о прохождении курсов такси у него нет: забыл! Бейдж с указанием Ф. И. О. тоже отсутствует.

— Звоните нанимателю, директору автопарка — будем общаться, — обращается к водителю инспектор.

— Не знаю номера, я на работу через жену устраивался!

— Звоните жене, спрашивайте контакты.

К сожалению, абонент «Любимая» на звонки так и не ответил. Так что работникам ТИ пришлось переписать данные о перевозчике из страховки — его еще вызовут в Транспортную инспекцию.

«Что делаю на стоянке для такси? Заехал кофе попить»

Вокзал — обязательная остановка на нашем маршруте. Здесь все: и представители «Яндекса», и старые добрые «бомбилы».

— Видите знак «Объезд препятствия справа или слева», выгнутый в другую сторону? Это так от нас пытался улизнуть водитель грузовика. Выезжал вообще по встречке!

Стоило нам приблизиться к островку, где стоянка разрешена только такси, как на выезде из него образовалась очередь из авто, желающих побыстрее отчалить.

И лишь Volkswagen Polo остался на месте. Неужели у водителя с документами все в порядке? Вряд ли: он, лежа на пассажирском сиденье, все вопросы инспекторов старательно игнорировал.

— Я не таксист, заехал попить кофе.

— Почему тогда стоите в запрещенном месте? Здесь останавливаться могут только водители такси.

— Блин, заехал кофе попить, говорю же!

Хамить — не лучшая манера общения с людьми, которые могут выписать штраф. Тем более нарушений оказалось немало. А пока Транспортная инспекция напоминала грубоватому водителю его права и обязанности, из машины вышел второй «пассажир» и направился к стоящему рядом темному Polo. Что ж, попытка уехать, пока оформляют друга, явно намекает на то, что у человека с документами тоже не все в порядке. Но он не на линии, поэтому спешно покидает стоянку без штрафа.

«Везу на вокзал друга-китайца, потому что тот бесплатно сделал мне шаурму»

Первый солнечный день на неделе так и шепчет: «Сейчас бы на шашлыки да к водичке...» Поэтому мы тоже отправляемся поближе к Минскому морю. Но не отдыха ради: сейчас это популярное направление среди водителей такси. А пока едем, расспрашиваем инспекторов о самых запоминающихся происшествиях за последние дни.

— Не так давно все СМИ пестрили публикациями о бабушке, которую таксист с вокзала на «Восток» отвез за 40 рублей…

— Да, им сейчас занимается налоговая. Но, честно говоря, для нас это рядовой случай. Мы регулярно проводим проверки по подобным жалобам от пассажиров.

— А недавно вот какая история произошла. Проезжал мимо Chrysler с характерным плафоном на крыше. Требование остановиться проигнорировал. Началась погоня. В результате водитель бросил авто во дворах (прямо напротив здания МВД) и убежал. Регномера машины известны, таксист явно не раз попадал на камеры на вокзале. Так что бегать ему недолго осталось.

— Или вот еще случай, — продолжает инспектор. — Остановили такси рядом с «Монеткой», что на Комаровке. На заднем сиденье — пассажир азиатской внешности, ни слова не понимает по-русски. Но водитель решил идти в отказ до последнего: утверждал, что везет друга на вокзал бесплатно, потому что тот… сделал ему шаурму. Даже имя назвал — Мухаммед! Параллельно с этим таксист пытался своего пассажира из машины выгнать, но тот вообще не понимал, что происходит. Пришлось вручить водителю повестку и все-таки разрешить ему доставить «друга» на вокзал.

Наконец мы у Минского моря. Дежурим на перекрестке неподалеку. Ждать долго не пришлось: тут же мимо проносится Lada Vesta с заметной оклейкой.

— Я супругу везу! А работаю вообще первый день. Точнее, сейчас не работаю... Почему супруга на заднем сиденье? А ей так удобнее!

Несколько минут странных отговорок — и таксист сдается, с поникшим видом протягивая документы. О чудо: девушка действительно оказалась женой! Вот только выяснилось, что в приложении и на борту машины перевозчики указаны разные, а это нарушение. С устным замечанием водитель отправляется восвояси.

Ситуация со следующим авто, Kia Rio, не лучше: плафона нет, соответствующей правилам перевозки пассажиров оклейки, свидетельства о прохождении курсов такси — тоже, страховка ответственности перед пассажирами оформлена не на то юридическое лицо.

— Я третий день работаю! Из руководства автопарка никого не видел, только администратора.

Водитель не отпирается и не пытается соврать, что уже хорошо. А то патологическая ложь таксистов про «бабушек» и «жен» на заднем сиденье уже поднадоела. Сядешь так однажды в машину «Яндекса», водитель отвезет в неизвестном направлении, а потом будет рассказывать, что тебя никогда и не видел…

«Забираю друзей с пляжа»

И снова на ваших экранах заслуженный деятель театра одного актера. Он на своем Kia Rio и с двумя пассажирами направлялся с пляжа в город.

— Кто на заднем сиденье? Так это мои друзья!

— Имена назвать можете?

— Сергей и… Света.

Пассажиры с такими именами оказались не согласны и поспешили машину покинуть. Пока водителю инспекторы выносили устное замечание за отсутствие «корочки» о прохождении курсов такси, «Сергей и Света» успели вызвать еще один автомобиль. Правда, он, заметив нас, за триста метров до нужной точки развернулся через сплошную линию и умчался в обратном направлении. Зато водитель с татуировкой не растерялся: получив повестку в ТИ, тут же догнал своих «друзей» и как ни в чем не бывало направился с ними в сторону города.

Следующий Volkswagen Polo тоже везет «приятелей». Правда, те сразу признались, что они заказчики и хотели «в единственный выходной наконец выбраться к водоему».

Вот только у водителя нет ни техосмотра, ни пройденных курсов такси. Вместо страховки он начал показывать текстовое сообщение от «директора», где прописан номер свидетельства и VIN кузова. На что в таких случаях рассчитывают шоферы?

— Я каждый день и медика, и механика прохожу. У меня все в порядке, — оправдывает другие свои оплошности таксист.

— И сегодня?

— И сегодня.

— Так вы же говорите, что сегодня не работали и везете друзей.

— Так я в офис с утра приехал — хотел поработать. Прошел медика, механика… А потом передумал на линию выезжать.

Инклюзивное завершение рейда

Возвращаемся в город: там водители наверняка успели по нам соскучиться. По дороге останавливаем девушку на белом Kia Rio без оклейки. Пассажир находится сзади, но есть объяснение: на переднем сиденье бустер с маленьким ребенком. Тем не менее это повод напомнить молодой маме о том, что подушку безопасности в таком случае нужно отключать.

Спустя пару минут просим остановиться еще одну машину без оклейки: салон забит студентами из Китая. Отпираться бессмысленно, да водитель и не может: у него есть определенные ограничения по слуху.

На помощь приходят лист бумаги и ручка. Чуть позже выясняется, что, помимо проблем с внешним оформлением авто, у водителя хватает и других: нет нужных документов — техосмотра и страховки ответственности перед пассажирами.

**

— И так каждый день, — вздыхает инспектор.

А нам остается лишь констатировать очевидное: таксистов с нарушениями, которые возят нас с вами, в большом городе меньше не становится. С наступлением лета инспекторы чаще выезжают в подобные рейды, целью которых является не наказание, а предотвращение куда более тяжелых последствий с участием автомобилей-такси.

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