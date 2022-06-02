Украинские воины «приземлили» высокоточный дрон-камикадзе «Куб-БЛА» противника 1 2.06.2022, 9:57

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Аппарат разработан концерном «Калашников».

Высокоточный беспилотник "Куб-БЛА" "приземлили" воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Об этом сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, аппарат разработан концерном "Калашников" и впервые был представлен в 2019 году. Он может зависать в воздухе и атаковать цель вертикальным пикированием.

"Куб" еще называют дроном-камикадзе, после запуска он не возвращается к оператору, а поражает цель или пикированием, или опускается на парашюте, ждет нужного момента и взрывается", - отметили в Генштабе.

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