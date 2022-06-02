закрыть
2 июня 2022, четверг, 11:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские воины «приземлили» высокоточный дрон-камикадзе «Куб-БЛА» противника

1
  • 2.06.2022, 9:57
  • 2,602
Украинские воины «приземлили» высокоточный дрон-камикадзе «Куб-БЛА» противника

Аппарат разработан концерном «Калашников».

Высокоточный беспилотник "Куб-БЛА" "приземлили" воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Об этом сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, аппарат разработан концерном "Калашников" и впервые был представлен в 2019 году. Он может зависать в воздухе и атаковать цель вертикальным пикированием.

"Куб" еще называют дроном-камикадзе, после запуска он не возвращается к оператору, а поражает цель или пикированием, или опускается на парашюте, ждет нужного момента и взрывается", - отметили в Генштабе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Свобода победит имперскую гордыню
Свобода победит имперскую гордыню Леонид Невзлин
Звездный час
Звездный час Андрей Пионтковский
Последнее оружие победы
Последнее оружие победы Андрей Зубов
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта Артем Черников